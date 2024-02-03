2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」兩粒狂甩！火爆場面3男急勸架

▲邁阿密高級飯店外2名女子打架互毆，其中一人不慎乳房掉出上衣。（圖／翻攝自X／@TheTriceRozay，下同）

記者張寧倢／編譯

美國佛州日前有2名女子在一家豪華飯店外發生爭執，還升級成肢體衝突，其中一名女子身穿的平口上衣在拉扯過程中不慎滑落，她雖然露出乳房，卻絲毫沒有要道歉的意思，一路和對方打到跌坐在飯店門口，3名男性工作人員出面勸架後，她才用手遮住春光。

根據英國鏡報報導，事發地點位於美國邁阿密的一家五星級飯店，據稱每晚房價超過1000英鎊（約新台幣4萬元），然而，儘管飯店形象高級奢華，卻有2名女子不顧她們的形象，不僅在飯店大廳裡吵架，甚至一路吵到門口並觸發了火爆互毆的誇張場面。

網路流傳的影片顯示，穿著白色褲子、黑色平口上衣的女子用一隻手抓住身穿黑色連身裙的女子，她用另一隻手不斷朝對方頭部揮拳，但對方也不客氣地回擊，連續朝她的上半身出拳，並且互相拉扯住頭髮。然而，她的平口上衣很快地滑落至腰部，意外地袒胸露乳，她卻毫不示弱地繼續狂毆對方，雙乳猛烈搖晃。

飯店一名年長的男性工作人員原本想上前阻止，但看到「戰況激烈」到車頭燈都掉出來，他只好退後一步並請求同事支援，後來2名女子差點打到車道上，最終一同跌坐於地毯，一共3名飯店工作人員上前將兩人分開。而白褲女子似乎這時才想起上衣滑落，用手掌遮住胸前兩點。報導指出，她們爭吵的原因並未被揭露。

網友們看完影片後紛紛留言，「永遠不要穿著平口背心打架」、「不管包包裡裝的是什麼，反正絕對很重要，因為她直到最後都沒有放手」、「至少我們現在知道金髮女郎的頭髮和她的奶都是真的」。