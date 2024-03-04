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大陸 大陸焦點 特派現場

2024兩會／打擊台獨「反分裂國家法」引關注　被討論大過增修機率

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲2024年全國兩會今天登場。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

大陸2024全國兩會今(4)日正式登場，依照往例全國政協於今下午15時開幕，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕，發佈任內首份工作報告，兩岸學者預料，對台大政方針不變，持續推進兩岸大交流，同時加大力度促統、反台獨，宣示牢抓「主導權」。至於是否具體化《反分裂國家法》打擊台獨？多位涉台學者認為，修法前都會有徵兆，兩會期間增修《反分裂國家法》機率很低，但是該議題將是「討論」涉台議題重點。

2023年大陸兩會人事大換屆，也是時任全國政協主席汪洋發表任內最後一次工作報告，總結過去5年對港澳台工作成果，其中著墨台海內容不多。

涉台僅有兩段內容約80字，「參與舉辦紀念台灣光復75週年主題展和海峽論壇、兩岸基層治理論壇等，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」，以及「針對美歐炮製涉台涉港涉疆法案和裴洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。」

隨著汪洋交棒，被視為三朝「國師」、中共「意識形態總管」的王滬寧，接下全國政協主席，主掌對台事務，深受習近平信任的他，擅長建構統戰理論，今年對台工作報告受專注。

2024「對台工作會議」透露訊號

王滬寧今年對台統戰的工作與論述，可從本月22日至23日2024年「對台工作會議」看出端倪，多位受訪兩岸學者認為，大陸方面對台大政方針不變，仍需注意會議幾個重要訊號。

王滬寧提及要「進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」，呼應中共黨的二十大報告提到，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，預料今年工作報告涉台部份更強調主導權意識，加大力度反台獨與外部勢力干涉，同時推進兩岸融合交流，基本上對台大政方針不會偏離太多。

過去汪洋涉台相關報告不離「兩岸一家親」，今年王滬寧對台工作會議未提及，引起台灣高度關注。南京大學台灣研究所所長劉相平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，沒提「兩岸一家親」不代表台海質變，大陸提及融合發展已經包括在裡面，對台會議也強調要擴大交流，「民間持續交流交往，見面就是三分情。」

針對王滬寧提出，「一年來，對台工作銳意進取、克難前行，推動兩岸關係取得新進展，鞏固擴大國際社會堅持一個中國的格局。」中華戰略學會資深研究員張競分析，顯示大陸方面將繼續著力「外交戰」，封殺台灣企圖突破國際空間。

劉相平指出，中美關係不佳，大陸方面必須強化在國際上維護一個中國原則，王滬寧除了明確表達立場，未來也會視情況有應對措施。

▲大陸《反分裂國家法》。（圖／CFP）

▲大陸打擊台獨頒布的《反分裂國家法》19年未修法。（圖／CFP）

打擊台獨增修《反分裂國家法》？

今年台灣大選剛落幕，被大陸視為「獨獨配」賴清德勝選，民進黨史無前例第三次繼續取得執政權，外界也觀望2005年頒布的《反分裂國家法》已經19年未修法，是否趁兩會期間增修訂該法？

就法理程序來分析，劉相平指出，台灣也釋出「反滲透法」、「國安五法」，兩岸進入鬥爭法律戰，這幾年大陸都有聲音提出細化《反分裂國家法》，實際上大多停留討論或表態階段。

回顧中共中央政治局委員、外交部長王毅在1月13日台灣大選後隔天，於埃及出訪時強調，「搞台獨必將受到歷史和法律嚴懲」，外界迅速聯想是否針對《反分裂國家法》有動作。

劉相平指出，預料今年政協委員、人大代表一定有相關的提案和討論，如何進一步提升《反分裂國家法》，更加明晰具體化，修法都有一定過程，不會因為一句話出現反轉。

張競也表示，2022年8月國台辦曾經宣示「依法懲治台獨頑固分子」，至今相關立法配套並未啟動，全是媒體繪聲繪影的報導。「全國人大與人大常委涉及立法及修法，必須事先公告並且設定前置作業期程，公開向外蒐集各方意見，邀請學者專家研討，過程透明公開。」

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲《反分裂國家法》15周年，時任人大常委會委員長栗戰書親自主持會議表示打擊台獨決心。（圖／記者任以芳攝）

《反分裂國家法》 可能修訂時間點？

2020年5月兩會期間，人全國人大通過「香港國安法」，被西方媒體解讀「逆襲立法」，實際上先前早有風向與輿論討論。文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，即使兩岸局勢不好，《反分裂國家法》與「香港國安法」意義不同。

趙建民指出，「香港問題」是中華人民共和國的一部分，特區政府也是中華人民共和國的一部分，雖然當初承諾「一國兩制」，五十年不變，特區政府無法有效處理「反送中」事件，最後中央政府出手干預，也是從大陸方面內部的角度來講，各方面依法有據。

他強調，「《反分裂國家法》對於兩岸意義上，雙方都涉及主權的問題，香港是中華人民共和國內部事物，儘管大陸方面對外說是『台灣問題』中國內部事務，實際上沒有統治權，處理差很多。」

「《反分裂國家法》主要應對台獨問題，如果要增修新實施條例，必須清楚指出台獨分裂人士這一類，對於其他政策應應對可能喪失若干的彈性。」這也是為什麼《反分裂國家法》，即使大陸方面有相關研究，大多來自民間，政府部門看不出積極性。

趙建民進一步說，「《反分裂國家法》涉及統一的問題，假如過度強調該法，怎麼跟統一連接？畢竟中共二十大之後，統一是主軸，如何促使突出《反分裂國家法》與統一連結，也是大陸方面一直考慮的問題。」

目前「反獨」現況，美國對台政策，多次公開場合表述反台獨、不支持一中一台，今年訪台美國議員言行較低調謹慎。再者，陸方將加大壓迫台灣，舉例大陸漁船被撞事件，台海失去海峽中線默契，增加我方應對困難，未來預料陸方繼續打壓台灣。趙建民也指出，從目前台海現況來看，「實行《反分裂國家法》進一步法律的手段，可能性相對更小。」

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