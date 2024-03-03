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中國新法規「包裹強制送上門」！快遞員崩潰　業務量全暴增

中國新法規定包裹「送貨上門」　快遞員崩潰：送寄貨驛站只要30分鐘…現在要12小時

▲中國新法上路後，快遞員不能再擅自將包裹送到快遞驛站存放。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

中國當地因為電商發達的關係，連帶的也提升物流相關行業的發展，甚至還有十分獨特的「寄貨驛站」，方便快遞員暫存業主包裹，以便業主有空時來領取，但卻也因此讓部分快遞員不願與業主聯繫，就直接把包裹送到驛站存放，因此產生不少問題。而目前中國自1日起實施《快遞市場管理辦法》，要求快遞員在未經業主同意的情況下，不得擅自將包裹存放在驛站，結果這也讓快遞員崩潰大喊「以前送到驛站只要30分鐘，如今卻要12個小時等業主」。

根據中國媒體報導指出，中國1日起實施的《快遞市場管理辦法》，其中強制規定快遞員不得在未經業主的同意情況下，就擅自將包裹送到快遞櫃或驛站存放，必須要強制送上門。情節嚴重者將處人民幣1萬元以上3萬元以下的罰款。

而面對如此新法，就有快遞員表示，以前透過快遞櫃和驛站投遞，30分鐘即可完成一批快遞的派送，現在必須逐一送貨上門，花費時間長達12小時之多，但快遞員的收入卻只增加了60元人民幣左右。

一名快遞員也表示，在此之前，沒有特別備註要送貨上門的快遞，大多都會存放在驛站，一整天下來可能需要送上門的不到20件，如今一整天必須要送上門的數量超過300件。該名快遞員也表示「這些件很難在規定的時間內送完，數量太多了。」

而在新規規定後，部分快遞員就採取「聯繫業主後將包裹放在門口」的方式來應對，但此舉也會造成包裹有丟失的疑慮，一位快遞員就表示，如果包裹丟失時沒有監視器拍下小偷的話，那麼根據過去的經驗，很有可能就是快遞員要負責賠償

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