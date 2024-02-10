大四被房貸壓垮！正妹北漂做酒店「月入百萬」　1原因急喊卡

記者黃宥寧／台北報導

擁漂亮臉蛋魔鬼身材的芝芝，靠打工在大學四年級就存到頭期款買房子，但房貸沈重加上誤信朋友介紹，成了酒店妹，短短3年做到幹部，結果雖然月入百萬，卻因每天豪飲，也丟了健康身體和快樂心情，讓她深刻明白，應該替自己人生另闢新道路，於是她決定自創內衣品牌，雖然收入少很多，但心靈卻很富足。

現年27歲芝芝從大一就開始做直播主，同時還做網拍、海產店打工，凡是能賺錢的機會都不放過，努力攢下錢在大四買人生第一間房，但卻因為房貸吃不消，後來聽朋友說酒吧公關工作，時薪高、時間也彈性，讓她決定北上面試。

到了台北面試，她才驚訝發現，根本不是酒吧公關而是做酒店妹妹，雖然抗拒，但想到時薪有1200元，也立刻決定從台中搬到台北，一路從兼職變成正職，過著醉生夢死生活。

▼愛賺錢的芝芝發現賺到了錢，卻也失去了自我和健康。（圖／芝芝提供）

芝芝說，3年後雖從酒店妹變幹部，收入也翻3倍，但是卻一點都不快樂，不僅失去了自己，要讓所有人開心，還要面對黑白兩道，精神狀況也是相當緊繃，賺了錢，卻誤入資金盤、虛擬貨幣詐騙，一賠就是500萬，屋漏偏逢連夜雨，甚至在去年9月發現身體長了一顆小腫瘤，讓她瞬間意識到「這輩子就真的要這樣過嗎？」，所以她決定上岸，自創品牌。

芝芝說，本來以為可以實現30歲退休，卻因為自己貪心想走捷徑被騙，她選擇公開過往這段黑歷史，不怕被攻擊，只是想告訴大家，除了八大還是有很多工作可以做，現在她的認真經營自媒體，還有自己的品牌，雖然收入沒過往多，但每天都是開心的，希望可以透過自身經歷，告訴大家別走錯路，而且這世界還是很善良，大部分的人也不會因為你的過去而去否定你的能力。