總統府憲兵舉槍自戕為何不就近送台大？　憲兵：以醫療能量為依據

▲總統府1日晚間傳出有憲兵人員自我傷害，救護車緊急到場。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

總統府「天下第一營」憲兵211營一名古姓上兵，1日晚間9時36分執行勤衛哨時開槍自戕亡，媒體人黃暐瀚質疑，離總統府最近的是台大急診室，為何第一時間送馬偕醫院。對此，憲兵指揮部表示，救護車接獲出勤通報後，會先以無線電聯繫肇案地點就近有哪間醫院的醫療能量為宜。

黃暐瀚2日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，總統府調查嚴格，以前他跑總統府新聞，光是要取得入出總統府記者證，都會被府方進行身家調查，包括有無前科、家庭背景如何等，因此「天下第一營」的憲兵「一定都是精挑細選」，包括心理狀態、感情、生活、家中成員等，都有調查。

黃暐瀚接著表示，總統府共有6個門，每個門各式不同身分的人進出，記者走後面的3號門、官員走2號門、庶務或接待外賓走4號門，總統是在正門上下車，其他的門還不會去，因此正門總統上下車的地方，竟然有憲兵情緒不穩，「這很嚴重」。

黃暐瀚還指出一個令人疑惑的點，事件發生後，憲兵送醫為什麼是送馬偕，而不是送距離僅幾百公尺的台大急診室，「這個可能後續還要再問一下發生什麼事？」

對此，憲兵指揮部表示，經悉現行醫療送醫機制，救護車接獲出勤通報，會先以無線電聯繫肇案地點就近有那間醫院「醫療能量」可以急救，如同一時間點的救護人力等為依據。