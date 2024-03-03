總統府憲兵舉槍自戕「不送台大」　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

▲總統府一名執勤的古姓憲兵人員開槍自戕亡。（圖／記者陳家祥攝）



記者張靖榕／綜合報導

總統府「天下第一營」憲兵211營一名古姓上兵，1日晚間9時36分執行勤衛哨時開槍自戕亡，後續許多環節引起外界疑問。媒體人黃暐瀚指出，離總統府最近的是台大急診室，距離僅幾百公尺，為何該名古姓憲兵自戕後，第一時間是送馬偕醫院，坦言「有點奇怪」。

黃暐瀚2日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，總統府調查嚴格，以前他跑總統府新聞，光是要取得入出總統府記者證，都會被府方進行身家調查，包括有無前科、家庭背景如何等，因此「天下第一營」的憲兵「一定都是精挑細選」，包括心理狀態、感情、生活、家中成員等，都有調查。

黃暐瀚接著表示，總統府共有6個門，每個門各式不同身分的人進出，記者走後面的3號門、官員走2號門、庶務或接待外賓走4號門，總統是在正門上下車，其他的門還不會去，因此正門總統上下車的地方，竟然有憲兵情緒不穩，「這很嚴重」。

黃暐瀚還指出一個令人疑惑的點，事件發生後，憲兵送醫為什麼是送馬偕，而不是送距離僅幾百公尺的台大急診室，「這個可能後續還要再問一下發生什麼事？」

郭正亮緊接著指出，憲兵送到馬偕醫院，還沒有跟當地警方報案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995