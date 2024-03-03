　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

總統府憲兵舉槍自戕「不送台大」　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

▲總統府1日晚間傳出有憲兵人員自殺，救護車緊急到場。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統府一名執勤的古姓憲兵人員開槍自戕亡。（圖／記者陳家祥攝）

記者張靖榕／綜合報導

總統府「天下第一營」憲兵211營一名古姓上兵，1日晚間9時36分執行勤衛哨時開槍自戕亡，後續許多環節引起外界疑問。媒體人黃暐瀚指出，離總統府最近的是台大急診室，距離僅幾百公尺，為何該名古姓憲兵自戕後，第一時間是送馬偕醫院，坦言「有點奇怪」。

黃暐瀚2日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，總統府調查嚴格，以前他跑總統府新聞，光是要取得入出總統府記者證，都會被府方進行身家調查，包括有無前科、家庭背景如何等，因此「天下第一營」的憲兵「一定都是精挑細選」，包括心理狀態、感情、生活、家中成員等，都有調查。

黃暐瀚接著表示，總統府共有6個門，每個門各式不同身分的人進出，記者走後面的3號門、官員走2號門、庶務或接待外賓走4號門，總統是在正門上下車，其他的門還不會去，因此正門總統上下車的地方，竟然有憲兵情緒不穩，「這很嚴重」。

黃暐瀚還指出一個令人疑惑的點，事件發生後，憲兵送醫為什麼是送馬偕，而不是送距離僅幾百公尺的台大急診室，「這個可能後續還要再問一下發生什麼事？」

郭正亮緊接著指出，憲兵送到馬偕醫院，還沒有跟當地警方報案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
搶破頭！　好市多「超狂薪資福利」曝光
日AV女優琴音華宣布引退　「想當回普通女孩」
批全民變「交通抓耙仔」！　作家提3點籲取消檢舉制度
快訊／玉山3月雪！　今早銀白美景曝
華為小公主「演技尬爆」！陸網喊：求放過觀眾　本人高EQ回應
總統府憲兵舉槍自戕亡　媒體人：為什麼送馬偕不送台大？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

班導好心意外推入火坑　桃園失聰生遭霸凌成「同學玩具」

總統府憲兵舉槍自戕「不送台大」　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

男衝撞八堵所害2命！傳民眾想捐款兇嫌母　里長拒絕原因曝光

林口9旬翁進山區失蹤近1日　今被尋獲已不幸成冰冷遺體

持利刃刺殺雜貨店老闆！兇嫌認了「不認識他」：只是練習殺人

快訊／陸軍203旅新兵「首次放假就自殘」！家屬緊急送醫

快訊／國1嚴重事故！聯結車「衝出護欄」整輛翻毀　2人傷急送醫

新北瑞芳BMW撞山壁「四輪朝天」　駕駛自行脫困...滿頭血急送醫

快訊／高雄瑞豐夜市傳火警！炸雞皮攤冒濃煙　民眾嚇壞

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

吐瓦魯維繫台邦交「共享民主價值」　新總理：排除轉向北京

一般女生VS.假掰女說掰掰

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

班導好心意外推入火坑　桃園失聰生遭霸凌成「同學玩具」

總統府憲兵舉槍自戕「不送台大」　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

男衝撞八堵所害2命！傳民眾想捐款兇嫌母　里長拒絕原因曝光

林口9旬翁進山區失蹤近1日　今被尋獲已不幸成冰冷遺體

持利刃刺殺雜貨店老闆！兇嫌認了「不認識他」：只是練習殺人

快訊／陸軍203旅新兵「首次放假就自殘」！家屬緊急送醫

快訊／國1嚴重事故！聯結車「衝出護欄」整輛翻毀　2人傷急送醫

新北瑞芳BMW撞山壁「四輪朝天」　駕駛自行脫困...滿頭血急送醫

快訊／高雄瑞豐夜市傳火警！炸雞皮攤冒濃煙　民眾嚇壞

今永昇太熱身賽首度亮相　先發2.1局挨轟送5K

《周處除三害》大陸票房奪冠3天破3.9億！「好奇刪哪裡」網奔戲院

華為Mate 50摔下27樓！　螢幕竟完好無損成「最牛廣告」

男嘴唇冒「詭異黑點」！醫揭1遺傳病：癌變危險高12倍

三溫暖！　明熱如夏「全台連下2天」回冬時間曝

美國空投援助物資內容曝光！　加薩援助團體怒批作秀：根本沒用

韓網熱門／一張動圖證明「PLAVE不是AI人物」！　超親切抖抖抖網笑翻

小孟老師／3月3日星座運勢　財神到！魔羯「穿黑的增強運」

身分證拿出來！「每人每晚799元」住飯店3天2夜　免費爽吃早餐Buffet

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

社會熱門新聞

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

傳民眾欲捐款兇嫌母　里長婉拒理由曝

憲兵舉槍自戕　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

持利刃刺殺雜貨店老闆　兇嫌：練習殺人

林口9旬翁進山區失蹤近1日　遺體尋獲

即／陸軍203旅新兵自殘！家屬緊急送醫

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

班導好心意外推入火坑　桃園失聰生遭霸凌成「同學玩具」

BMW轎車撞山壁「四輪朝天」駕駛自行脫困

即／國1嚴重事故！聯結車衝出護欄整輛翻毀

高雄轎車左轉撞重機　騎士傷重不治

國中生挨撞　怒噴司機眼瞎

華江橋賓士追尾前車　衝過慢車道險墜河

更多熱門

相關新聞

即／「天下第一營」憲兵舉槍自戕　檢方相驗確認為輕生

即／「天下第一營」憲兵舉槍自戕　檢方相驗確認為輕生

駐守總統府的「天下第一營」憲兵211營的一名古姓上兵，於昨(1)日晚間9時36分執行勤衛哨時開槍自戕亡，動機引發外界議論，今早檢察官於11時40分在馬偕醫院相驗完畢，認定死者舉槍自戕，頭部中彈，死因為「輕生」，家屬表示無意見，檢察官已發交遺體。至於動機，仍有待後續釐清。

楊寶楨將隨蔡壁如進台中市府？　黃暐瀚斷言：不會！這太有針對性

楊寶楨將隨蔡壁如進台中市府？　黃暐瀚斷言：不會！這太有針對性

快訊／網傳總統府前自戕憲兵是「被殺」　憲指部回應了

快訊／網傳總統府前自戕憲兵是「被殺」　憲指部回應了

憲兵總統府前自戕　服役剛滿1年

憲兵總統府前自戕　服役剛滿1年

快訊／「天下第一營」憲兵開槍自殺　總統府：深表遺憾不捨

快訊／「天下第一營」憲兵開槍自殺　總統府：深表遺憾不捨

關鍵字：

天下第一營憲兵211營總統府黃暐瀚

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

養不起4小孩！男星IG發收款QR code：真的撐不住了

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

男rapper隱瞞HPV「至少4女感染」！女友怒爆：這就是所謂負責？

韓69歲婦高空彈跳慘死　工讀生認「沒扣扣環」

豬這部位不能吃？專家：2族群恐生病

今回暖明飆35℃　下波「全台有雨」濕冷剩10度

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

快煮壺方便好用！　台電曝「4不」別忽略

傳民眾欲捐款兇嫌母　里長婉拒理由曝

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

憲兵舉槍自戕　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面