金門航空站三十歲！航站猛男消防員慶生爆尖叫　有獎徵答送機票

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門航空站30週年站慶聯誼活動於昨(1)日晚間於昇恆昌金湖飯店舉辦，在迎賓音樂揭開序幕後，金門縣副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、航站主任洪念慈和貴賓一同切站慶蛋糕，分享航站30歲生日的喜氣，其中航站猛男消防員出場受到現場民眾景喜，尖叫聲連連。

▲金門航空站30週年站慶，航站猛男消防員出場相當吸睛。（圖／記者林名揚翻攝）

金門航空站30週年站慶聯誼活動於昨晚6時30分展開，與會貴賓有副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、調查處處長洪良元、金防部後勤中校副處長簡昌甫、中華機場協會理事長尹承蓬、金門酒廠董事長吳昆璋、昇恆昌國際免稅店執行副總常春媚、聖祖公司總經理陳緣姿，以及各航空公司主管人員與各界貴賓共襄盛會，祝賀金門航空站生日快樂。

在金門航空站站慶席間，由享譽國內外大提琴家張正傑、鋼琴伴奏李宣萱帶來悅耳動人的迎賓音樂，並穿插精彩消防猛男秀炒熱現場氣氛；國內知名原住民音樂家胡待明、小提琴伴奏魏丞甫及鋼琴伴奏陳夢婷等人，帶來天籟美聲的壓軸演出，分享豐富的音樂饗宴。

洪念慈表示，金門航空站成立於1994年3月1日，至今走過30個年頭，古時候以30年代表一世，可見金門航空站慶是別具歷史意義，因此航站也精心構思融入航空元素以飛躍30意象作為主題。

洪念慈指出，這次開展系列性站慶活動，不僅對內結合核心業務，落實機場安全文化，籌劃舉辦撿拾掉落物FOD-Walk、海側淨灘等活動，預計號召機場服務團隊同仁50名共襄盛舉，希望可以獲得熱烈迴響，掀起一波站慶活動的高潮。

副縣長李文良表示，金門航空站是金門對外交通聯繫的管道，金門人對航站也有一份特殊的情感，同時大家有一個共同目標，就是提供一個安全和舒適的空中交通服務。

此外，金門航空站舉辦有獎徵答抽獎活動，中獎幸運兒將可獲得機票或模型飛機等精美獎品。另外，航站文化藝廊則展出老照片及30餘架模型飛機，除過去曾光榮服役臺金航線的民航機、軍機，其他世界各航空公司知名機型，也都羅列其中，讓朝聖者大飽眼福。

洪念慈指出，透過回顧的方式來設計展出，主要是希望能喚起記憶穿越時空，連結過去與現在，演繹出航站航空史變遷中走過的點點滴滴，當觀賞者聚焦在傳承金門機場篳路藍縷精神的同時，也見證到金門機場成長、茁壯的發展歷史。

最後，金門航空站也特別提醒，此次金門航空站慶系列活動將於3月1日全面開跑，至於眾所矚目的展覽，則為期短暫一個月，請搭機旅客及民眾「走過路過，不要錯過」，把握機會踴躍觀展及參加抽獎活動，共同分享航站週年慶的喜悅。