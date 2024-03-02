天氣3階段變化！明回暖「下周二飆30度」隔天狂掉15度

▲氣象署表示，未來一周天氣三階段變化，今天濕冷，明天到下周二回暖，下周三起又再度轉為濕冷。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，加上華南雲雨區帶來水汽，玉山在今（2日）上午降下冰珠。中央氣象署表示，未來一周天氣三階段變化，今天濕冷，明天天氣回暖，穩定天氣持續到下周二，下周三到下周四因鋒面通過、大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區影響，又再轉為濕冷，下周五（8日）仍受冷氣團影響，最低溫下探12度，請民眾注意天氣變化。

氣象署預報員劉宇其今天上午表示，受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，今天全台天氣為比較陰雨的天氣型態，尤其是基隆北海岸及大台北山區，目前已經針對北北基3縣市發布大雨特報。

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劉宇其指出，部分高山水汽與低溫配合，玉山氣象站在今天早上8時左右降下冰珠，持續約20分鐘，而今天白天，包括玉山等中部以北3000至3500公尺以上高山，仍有機會出現結冰或降雪機率，尤其今天上半天，不排除在北部2500公尺以上高山，有可能出現結冰現象，前往山區活動民眾要注意。

劉宇其提醒，受強烈冷氣團影響，今天各地氣溫偏低，北部高溫不超過12到13度，目前針對台中以北等11縣市發布低溫特報，今天到明晨將有機會出現10度以下低溫，請民眾注意保暖。

▲氣象署表示，今天濕冷，明天到下周二回暖，下周三起水汽增多，再度轉為濕冷。（圖／氣象署提供）

預計今晚起水汽減少，劉宇其表示，降雨逐步趨緩，明天白天起隨強烈大陸冷氣團減弱，白天起氣溫回升，天氣轉為穩定，並持續到下周二（5日）。明天東半部與中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周一、二天氣更穩定，各地大多為多雲到晴，僅花東有零星短暫陣雨。

不過，下周三（6日）天氣開始轉變，劉宇其指出，將有鋒面伴隨大陸冷氣團南下，下周四（7日）受大陸冷氣團影響，北台灣氣溫明顯下降轉冷，其他地區也轉冷，加上華南雲雨區東移帶來水汽，北部及東半部有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，其中又以中部以北與東半部與南部山區降雨比較明顯。

劉宇其提醒，未來一周氣溫有三階段變化，明天先回暖，比較明顯回溫則在下周一、二，其中下周二各地高溫普遍來到30度，但下周三白天因為鋒面與冷氣團影響，預估北部在下周三白天高溫降到15度左右，和前一天超過30度高溫相比，降幅超過15度，請民眾注意天氣與溫度變化。