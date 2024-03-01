國6埔里段驚見小客車一路全速逆向　網嚇壞驚喊：電影才看得到

記者鄧木卿、高堂堯／南投報導

有民眾今（1）日上午開車行駛在國道6號東向埔里段時，原本開在內車道，突然發現前方1輛白色自小客車右切進入中線道，下一秒就驚見1輛自小客車迎面而來，一路逆向，毫無減速，嚇得他跟著馬上右切，「這傢夥真的是不要命」、「平常只有在電影裡才看得到」，國道警方表示，將傳喚車主到案說明，除了至少開罰6千元以外，更依公共危險罪嫌偵辦。

▲國6埔里段驚見自小客車一路全速逆向，網友驚嚇電影才看得到。（圖／翻自爆料公社）

有民眾表示，上午行駛在國道6號愛蘭交流道，準備下埔里交流道，突然內車道上衝出一輛車逆向，高速迎面而來，完全不減速，每輛車都嚇得閃到右邊，平常在電影情節裡面才看得到的畫面，竟然在眼前真實上演，嚇死人了。

國道七隊表示，經審視影片發現，是早上10時30分通報之案件，勤務指揮中心隨即監控即時影像並通知巡邏車前往，在警方抵達前，該車已自行下愛蘭交流道。

警方將通知駕駛人到案說明，依道路交通管理處罰條例第43條1項6款｢在高速公路或快速公路逆向行駛｣舉發，若涉及刑案，將依公共危險罪移送偵辦；另依道交條例第43條第1項第6款，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛，可處汽車駕駛人6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。