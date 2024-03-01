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當古巴間諜情蒐超過40年　前美國大使羅查「突改口認罪」

▲▼美國前駐外大使羅查（Victor Manuel Rocha）。（圖／路透）

▲美國前駐外大使羅查（Victor Manuel Rocha）突然認罪。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國73歲前駐外大使羅查（Victor Manuel Rocha）被控，自1981年起即為古巴擔任間諜，滲透美國政府長達42年。沒想到，羅查2月時還提出無罪抗辯，3月1日卻傳出他在法庭上改口認罪的消息。

據《路透》報導，羅查2月初向法院提出無罪抗辯，但最新的法院紀錄資料顯示，羅查直到2月中時都不認罪，卻在3月1日突然改口認罪。此外，此案將於4月12日宣判。

▲▼美國73歲前大駐外大使羅查（Victor Manuel Rocha）落網，被揭是古巴間諜。（圖／翻攝X）

▲羅查（Victor Manuel Rocha）去年落網，被揭是古巴間諜。（圖／翻攝X）

回顧此案，羅查1950年出生於哥倫比亞，後入籍美國，並於1981年開始在美國國務院工作，也於同年擔任了古巴情報總局的臥底探員，開始臥底並從事間諜活動，持續至今都在為哈瓦那當局工作。

因此，羅查被指控串謀充當外國代理人欺騙美國、充當外國政府非法代理人、透過虛假陳述獲得美國護照等3罪。

羅查在暗處躲藏已久，直到2022年11月被聯邦調查局（FBI）一名臥底探員透過WhatsAPP找上。該名探員員以「事涉敏感」為由透過電話約羅查面對面交談，雙方在2022年11月16日、2023年2月17日及6月23日見面，羅查在交談中吹噓自己對哈瓦那當局效忠已久。

在最後一次會面中，臥底探員刻意質疑羅查對哈瓦那的忠誠，羅查氣憤地表示這等於是在懷疑他的男子氣慨。在呈交法庭的報告上寫道，羅查當時說「我很生氣，我氣炸了，你要我說出來，好讓你看看我還夠不夠帶種」，且羅查還多次說美國就是「敵人」。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，羅查的落網揭露了外國間諜對美國政府史上最高層級以及最久的滲透之一，「他（羅查）不斷吹噓自己的努力帶來的巨大成果，表示『所做的一切極大程度地強化了革命』。」

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