逼住院醫師復工！　南韓政府「來硬的」派警搜查醫協高層　

▲截至2月29日，南韓只有565名住院醫師返回醫院。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府2月初祭出醫療改革，透過醫學院每年擴招2千個名額，解決醫療人力短缺等問題，引發住院、實習醫師請辭罷工超過一周。南韓政府將昨（29）日定為「呼籲回歸崗位」的最後期限，然而全國卻只有565名醫師復工，因此今（1）日一大早就派警方突襲式扣押搜索醫師協會幹部，打算殺雞儆猴。

根據《韓聯社》，為了儘早結束醫療大亂、督促住院醫師回到工作崗位，南韓政府始終採取強硬態度，繼先前針對部分醫師頒布強制業務執行命令後，1日上午更由首爾警察廳公共犯罪搜查隊首度前往大韓醫師協會重要關係人士的辦公室進行突襲式搜索，扣押相關幹部的電腦、手機。

遭導警方突襲搜索的對象，包括大韓醫師協會非常對策委員長金澤宇（音譯，江原道醫師會長）、大韓醫師協會非常對策委員會公關長朱秀虎、大韓醫師協會非常對策委員會組織強化委員長朴明河（音譯）、大韓小兒青少年科醫師會長任賢澤（音譯）、前大韓醫師協會會長盧煥圭。

▲▼南韓政府1日派出警方，針對醫師協會高層實施突襲搜索。（圖／達志影像）

警方率先突襲位於首爾市龍山區的大韓醫師協會會館的非常對策委員會辦公室、位於首爾市永登浦區的首爾市醫師會辦公室、位於江原道春川市的江原道醫師會辦公室，以及上述關係人士的住處，扣押其電腦和手機等相關證物。

南韓保健福祉部認為，上述5名關係人士響應住院醫師的集體請辭，同時提供其法律上的支援，涉嫌教唆發動群體請辭和罷工等行動，進而妨礙教學醫院的業務，因此2月27日向警察廳舉發其涉嫌違反醫療法、涉及刑法業務妨害、教唆等罪。

另外，保健福祉部也透過在官網上張貼公告，命令住院與實習醫師重返工作崗位，否則恐被依違反《醫療法》懲處。

報導分析，大韓醫師協會並非此次住院醫師罷工行動的主導者，且其在醫界的威望與代表性不如以往，然而卻首先面對政府突襲式的扣押搜索，其原因可能在於政府將大韓醫師協會視為「殺雞儆猴」的優先對象，展現出政府執法的魄力，進而威逼屬於醫界後輩的住院醫師們復工。

▲南韓保健福祉部1日在官網公告強制復工令，要求12間醫院、13名住院與實習醫師返回崗位。（圖／達志影像／newscom）

針對政府和警方的行動，大韓醫師協會在聲明中控訴，政府派警力強行搜索醫協高層、向13名住院醫師下達強制業務執行令，再再顯示14萬名醫師在大韓民國無法享有自由，政府在官網張貼強制業務執行令，強制逼迫住院醫師們勞動，因此為了爭取本該受到保障的自由，醫師們只好群起反抗，而這個過程中可能造成全國民眾不便。

根據相關統計數據，截至2月29日，當天有271名住院醫師復工，合計復工的住院醫師一共有565名，顯示南韓政府強硬的態度，雖然讓少數住院醫師回到醫院，卻還是無法起到太大的作用。