看不出阿本的真實年齡！「19歲帥照」讓一票直呼：都沒變

▲網友大讚阿本保養得很好。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人阿本常與粉絲分享日常生活，也相當積極經營社群網站，他日前貼出的一張19歲照片，就吸引不少網友誇讚帥氣又可愛。事後也有女網友將照片轉貼到Dcard上，驚訝直呼「阿本為什麼不會老？」而阿本的真實年齡也讓大票人感到相當訝異。

女網友在Dcard上，以「阿本為什麼不會老」為標題發文，並轉貼阿本19歲時的照片，直呼2024年的阿本根本和當初長得一樣，而且她經過查詢才知道，原來阿本已經41歲。

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原PO透露自己雖然才20多歲，但出社會後卻覺得老化速度變得很快，因此得知阿本的真實年齡後，便感到非常羨慕。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言直呼，「1982年生？他是外星人吧」、「因為他也跟香蕉哥哥一起用小朋友的笑容保養啊」、「前面想說確實是好幾年看下來都沒變，現在也大概20幾快30了吧，X！41」、「41！？我知道他臉比年紀年輕很多，但不知道這麼多欸」、「保養真的很強」、「去年底有在東區近距離看過他，本人真的就是這麼年輕」。

還有網友回應，「陳美鳳怎麼也不會老」、「林志穎也不會老」、「謝金燕也不老呀」。