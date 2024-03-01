文化部最高獎勵100萬！鼓勵社群影音說台語

▲《間諜家家酒》等動畫推出台語版。文化部近也積極推廣台語文化。（圖／翻攝自公視台語台臉書《間諜家家酒》片段）

記者林育綾／台北報導

公視台語台近來推出許多動畫以台語發音，包括熱門動漫《間諜家家酒》、《櫻桃丸仔》（小丸子）都推出台語版；而文化部也積極發展國家語言文化，今年首次辦理「文化部網路社群影音內容台語主流化」徵件，鼓勵各界透過社群媒體製作適合親子、嬰幼兒、兒童、青少年的台灣台語影音內容。

「文化部網路社群影音內容台語主流化」徵件，只要是依我國法令設立登記或立案的法人、團體及領有中華民國國民身分證的自然人，均可提出申請，徵件自即日起至3月26日止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次徵件類別分為兩大類，第一類是鼓勵既有的非使用台語的網路社群媒體，以既有社群媒體節目或內容為主另以創作、改編或轉譯等方式，製作台語影音節目、動畫影片、有聲書、有聲節目等內容。

第二類是鼓勵既有或新創使用台語的網路社群媒體，透過結合主流化人事物（如KOL等），創作或轉譯台語影音節目、動畫影片、有聲書、有聲節目等內容，每案最高獎勵額度為100萬元。



文化部鼓勵所有關心台灣台語發展、熱忱推廣者踴躍申請，投入創造台語影音友善環境工程，除提升台語影音量能外，期望透過社群媒體共同創製生活化、具正面意義、富教育意涵的影音內容，讓家長有更多台語影音內容選擇，有助於母語傳承向下扎根。



詳細資訊可參考文化部獎補助資訊網：https://grants.moc.gov.tw/Web/