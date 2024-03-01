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大陸 大陸焦點 特派現場

唱歌突然一直走音　她就醫後查出惡性腫瘤

▲▼唱歌,走音。（圖／CFP）

▲女子熱愛唱歌，但最近開始一直走音。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名女子熱愛唱歌，但最近她唱歌突然開始走音，相當奇怪，於是前往就醫，沒想到被檢查出了惡性腫瘤。

根據紅星新聞報導，女子經常一邊彈琴、一邊唱歌，但最近唱歌開始出現走音的情況，令她苦不堪言。以前不會走音，但現在常常走音，女子感覺可能是身體出了問題，於是前往鄭州大學附屬鄭州中心醫院就醫。

醫生透過超音波檢查發現，女子的甲狀腺有一個4a級結節，經過穿刺病理之後，更發現BRAF基因發生突變，考慮惡性腫瘤。

同時，醫生還發現了一個極為罕見的解剖變異，就是喉不返神經出現在了女子身上，而喉返神經及喉不返神經都是支配聲帶的神經。

報導提到，正常左側喉返神經從主動脈弓下方兜個圈子，右側喉返神經從右鎖骨下動脈兜個圈子，向上進入氣管食管溝。而喉不返神經，則是不兜圈子直接入喉，這種變異在右側的發生率為0.3%至1.6%，左側為0.04%。

喉不返神經的存在不但增加了外科手術的風險，還會增加神經的損傷機率，術中損傷率可高達75%。

幸好，手術相當順利，醫生在完整切除甲狀腺腫瘤病灶的同時，也做到了對神經的安全保護，女子3天就出院了，唱歌也不再走音。

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唱歌走音惡性腫瘤

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