開貨車撞死24歲警！嫌徒步逃1.3km　暖暖平交道遭台鐵撞斃

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市第三警分局八堵分駐所昨(2月29日)深夜10時許傳出死亡案件，警方調查，34歲的簡男先在澳底漁港偷走一輛貨車，隨後開了約30公里、並筆直衝撞八堵分駐所，導致當時值班的24歲員警蘇昱鴻當場殉職；簡男在撞擊後立即跳下車逃逸，徒步往宜蘭方向行走約1.3公里後，於靠近暖暖車站的鐵道處遭台鐵區間車撞擊身亡。

▲簡嫌昨夜開貨車衝撞八堵分駐所，導致蘇姓員警重傷死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，肇事的簡男是新北貢寮人，過去有吸毒紀錄，疑似有幻聽、幻覺情況，2月間曾因精神問題前往醫院就診，當時評估必須觀察3個月。昨晚間9時許，簡男出現在新北澳底漁港，發現貨車車主正在處理漁獲，趁其不注意立即跳上駕駛座將車開走。

簡男竊走小貨車後，往基隆方向開了約30公里、一路橫衝直撞，隨後於晚間10時04分猛力撞進八堵分駐所，導致剛畢業分發4個半月、年僅24歲正在值班的員警蘇昱鴻當場失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治死亡；另名遭波及的女警廖訢恬（110期特考班、89年次）則是左腿、右額頭擦傷，沒有生命危險。

▲24歲員警蘇昱鴻（右）去年10月中旬才剛從警專畢業，分發到八堵分駐所服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

簡男在撞擊八堵分駐所後，打開車門跳下駕駛座徒步逃逸，沿著鐵道往宜蘭方向逃跑，步行約1.3公里後，在靠近暖暖平交道處遭台鐵4248次區間車撞擊，當場死亡。

全案曝光後警政署長黃明昭第一時間趕赴基隆長庚醫院探視、慰問受傷員警及家屬，其中蘇姓員警經搶救仍宣告不治，黃明昭獲悉後深感哀慟與不捨，立即指示基隆市警察局全力協助家屬治喪事宜，並從優爭取撫恤。

目前全案仍有諸多疑點，後續警方將報請檢方進行相驗調查，釐清簡男死因，詳細事發原因、細節尚待進一步調查釐清。

▼八堵分駐所一旁就是鐵道，簡嫌徒步逃逸1.3公里後，於暖暖平交道遭台鐵區間車撞擊身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）