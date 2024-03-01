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大陸 大陸焦點 特派現場

周鴻禕免費開課聊AI和Sora　調侃蘋果siri是「人工智障」

▲大陸科技業大佬周鴻禕首堂免費AI課。（圖／翻攝微博）

▲大陸科技業大佬周鴻禕首堂免費AI課。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路科技業大佬、360創辦人周鴻禕2月29日在微博推出首堂「AI」課，主題為《2024大模型應用場景元年》，和觀眾們大聊AI運用、Sora等模型帶來的衝擊和蘋果放棄造車轉向生成式AI應用的看法，此外，他也在直播課中調侃蘋果siri是「人工智障」，引起外界熱議。

▲360創辦人周鴻禕。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，周鴻禕直播首堂AI免費課，在線觀眾人數眾多，在視頻號直播界面上，顯示有超過40萬人觀看。數據顯示，由於瞬時流量比預期增加了44倍，360公司還臨時增加了服務器（伺服器）。

對於一般人在報告時常使用的PPT，周鴻禕先是詢問觀眾，沒有用PPT開講是否可以接受，他表示，「PPT是忽悠人最好的工具，因為內容的蒼白、思想的不足完全可以通過華麗的圖像、精彩的金句來遮掩，360內部是禁用PPT的，PPT一律對外。」

周鴻禕在課堂上提到，蘋果放棄造車，轉向研發生成式AI的決定非常正確，「蘋果是全球最大的手機和電腦公司之一，AI對蘋果來說是一個基礎性的應用，當蘋果要『AI in AI』時，首先會將AI與手機業務相結合，而非汽車這一新業務。」

周鴻禕表示，手機演算晶片發展至今，已經能支持接入大模型，而蘋果現階段使用的CPU價格特別適合大模型的推演，「蘋果『All in AI』並非要跟OpenAI直接競爭，而是要做大模型小數據量的版本，替代被調侃為『人工智障」』的Siri，讓手機真正變成每個人的助理。」

至於近期在全球十分火熱的「Sora」，周鴻禕認為，Sora的出現超出他的預料，其生成的影片不在於好看而是逼真，「最近一段時間以來很多人對Sora提出質疑，創造創新是不容易的，不應對Sora太苛刻，Sora翻車很正常，瑕不掩瑜，因為就像人類做夢一樣，Sora也存在幻覺。」

在使用AI時，周鴻禕強調，一般人最大的錯誤是把ChatGPT當做聊天機器人，把Sora當成做影片的工具，「ChatGPT和Sora某種程度是在秀肌肉，背後是OpenAI構建世界模型，實現通用人工智能的宏大願景。Sora的出現打開了通用人工智能的大門，未來隨著算力和數據的不斷投入，以及大模型與具身機器人的結合，通用人工智能的未來將加速到來。」

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