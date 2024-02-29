高中生跳軌救人　鐵道學會點名「台鐵應檢討」：第一時間竟狀況外

▲日前一名婦人在台鐵板橋站墜落軌道，18歲學生跳下月台救人。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵板橋站24日一名76歲婦人沒站穩掉落軌道，18歲男學生發現後，立即跳下月台救人，將婦人拉到一旁安全地帶。台灣鐵道暨國土規劃學會今(29日)發聲明表示，鐵路營運安全制度中，不鼓勵乘客或非鐵路人員自行處理突發狀況，身為營運單位的台鐵應深刻檢討，為何無法在民眾落軌第一時間掌握和即時反應。

台灣鐵道暨國土規劃學會指出，學生的勇氣與熱忱態度固然值得嘉許，然而發生「乘客自行救援」的制度外作為，甫完成公司化的台鐵應該檢討，身為營運方為何無法於人員進入軌道之第一時間掌握並即時反應。

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學會指出，在鐵路的營運安全制度中，不會鼓勵乘客或非鐵路人員自行處理突發狀況，以人員或物品落軌為例，若乘客自行跳下軌道時未注意進站列車，或落下時也受傷以致無法移動，當下都是增加安全風險，可能造成更大的事故或問題。

針對18歲學生跳下軌道救人一案，台灣鐵道暨國土規劃學會表示，學會認同該位學生乘客的救人勇氣，即使站在營運安全角度，也不應該過度苛責挺身而出的乘客。社會、政府與台鐵要思考的是，作為營運方的台鐵公司，在該案件事前、發生當下與事後的處理狀況，並由安全管理部門還原該案件的詳細過程，仔細檢討在人員勤務面與設施面有無可改善之處。

▲李姓男同學跳軌救人，獲學校表揚 。（圖／翻攝自當事人threads）

學會認為，台鐵應該重新檢視鐵路車站的環境，為何該旅客會跌落軌道？現場環境有無可以再改善之處？從硬體層面而言，包含月台門、緊急停車按鈕、甚至是月台下方增設避車空間，都可以預防乘客落軌，或落軌後可自行躲避至安全處，並由其他乘客快速通報營運人員。

在事件發生當下，站務人員有無主動發現人員落軌？學會指出，如果有，採取的應變做為及應變時間為何？如無，如何強化現場監控效果，以及如何強化民眾通報反應效率？因應此事件，台鐵對外之溝通，有無可以再精進之處？台鐵應該針對這些問題對外說明，負起營運單位的責任，也使乘客了解若有相似事件時之有效處理方式。

學會強調，鐵路營運安全上重要的「瑞士起司理論」，可作為此次事件的參照。雖然事故最後沒有發生，人員與列車都平安無事，但在這中間，台鐵對於預防與應變乘客落軌上，出現了多少應補齊而未補齊的漏洞？如果每次事件發生後都能詳細務實檢討，各層面上的洞就能被逐步填補好，才能真正強化鐵路的安全，提升民眾對台鐵信心。