高中生跳軌救人「學校要記功」　台鐵喊「不鼓勵」：應先通知站務員

▲永平高中李姓男學生跳軌救人。（圖／翻攝自當事人threads）



生活中心／台北報導

新北市永平高中18歲李姓男學生24日上午8時許，在台鐵板橋站看到一名76歲婦人沒站穩落軌，立即跳下救人，30秒後火車就進來，所幸2人在安全地帶，有驚無險逃過一劫，校方研擬針對當事學生記功獎勵。對此，台鐵公司表示，民眾若遇到類似狀況，應該先通知站務人員，「不鼓勵跳下去救人」，以免發生危險。

台鐵板橋站24日發生落軌意外，一名76歲婦人上午8點左右沒站穩掉落軌道，旁邊的18歲李姓男學生發現以後，立即跳下救人，30秒後火車就駛進月台，最後雙雙平安。

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台鐵公司表示，為防止旅客由月台落軌遭列車撞擊，於月台邊緣1公尺位置劃設「黃色警戒線」提醒旅客注意，各主要車站月台邊緣約50公分位置，裝設有「列車進站警示燈」提醒旅客留意列車即將進站或通過，列車進站或通過前加強廣播，提醒旅客留意。

▲婦人墜落軌道，18歲學生跳下將人救起。（圖／記者陸運陞翻攝）

台鐵強調，旅客較多之車站除月台嚮導人員外，另增加保全或志工人員協助，以吹哨或呼喚方式提醒旅客勿靠近月台邊緣；擁擠時段協請路警維護月台秩序及安全。連續假期重點期間於月台加派業務人員支援嚮導工作；透過車站、月台、列車之多媒體播放系統及網路影片社群播放，強化民眾遵守候車安全觀念。

台鐵公司也正研議建置月台門的可行性，由於台鐵列車型式較多，月台門必須適用所有車種車門位置，故將先於高雄車站試辦，目前正進行基本設計中，預計113年6月完成統包工程發包作業，113年12月底完成月台門試辦，並依據試辦成效評估於其他車站建置之可行性。