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全家花80萬追極光！班機連延變「流浪團」　他怒控旅行社不負責

民眾花費80萬帶家人參加北歐極光之旅，卻因航班問題而壓縮行程。（示意圖／取自pexels）

▲1家4口參加北歐極光之旅，卻因航班問題而錯失付費行程，結果什麼也沒看到。（示意圖／取自pexels）

圖文／CTWANT

台中陳先生控訴表示，大年初一帶著家人花費80多萬，參加10天的北歐芬蘭極光之旅，然而旅途中卻連續遇到三次航班延誤，導致原本安排好的參觀行程被壓縮，且付費行程也沒有走完。團員事後向旅行社要求退費，不過旅行社卻表示，「這些行程是因航班延誤等不可抗力取消，當地供應商也無法退費，對旅客深表歉意。」

當時，陳先生一家四口於2月10日從台北飛往杜拜，卻因航空公司機械故障而延誤了3小時，錯過轉機航班，在杜拜機場滯留超過6小時，想不到隔天從杜拜飛往挪威再次遇上延誤，原本前往奧斯陸市區的行程全部取消，也沒能看見極光；13日原訂捕捉帝王蟹、雪橇車的套裝行程，以及冰雪旅館住宿也全數取消，導致原定5天在極光圈的行程，實際上只剩下4天。

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陳先生不滿表示，當天晚上領隊也沒提醒要注意極光警報器，導致27名團員錯過觀賞極光的機會。而在17日抵達斯德哥爾摩的航班上，又因行李沒跟上而需多花時間等待，又剛好碰上當地遊行，使得參觀時間被大幅壓縮。

陳先生提到，「（旅行社）就叫所有團員自行去跟航空公司申訴，碰到這種事情是大家都不願意，應該是旅行社出面，統一的申訴才對。」

旅行社則表示，公司處理原則是依照國外旅遊定型化契約，因航空機械故障等因素導致旅遊內容變更，也讓他們支付不少額外費用，對於旅程無法順利進行深表歉意，將協助旅客申請延誤證明。對此消保官則表示，若雙方無法達成共識，旅客可以向品保協會提出申訴。

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