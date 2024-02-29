冷空氣抵達！一圖看溫度跳水　氣象署：這才剛開始「越晚越冷」

▲淡水過去24小時溫度變化圖。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣抵達了！氣象粉專今（29日）下午3時許po出一圖，淡水氣溫已從今天的22度降至16度，氣象粉專指出，時間到了，準時跳水。氣象署表示，鋒面下午通過，冷空氣隨之南下，下午1點多過後氣溫開始下降，不過這才剛開始，後面還有得降，越晚越冷，周五晚上到周六清晨溫度最低，北部局部地區可能跌破10度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午po出淡水過去24小時溫度變化圖，今中午近12時高溫接近23度，不過下午3時10分，氣溫已降至16度。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「時間到了，準時跳水！」

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中央氣象署預報員林定宜表示，今天下午鋒面已經通過，冷空氣隨之南下，已經到了，淡水從今天下午1點過後氣溫開始下降，從21度降到16度，石門也已經出現13.6度，不過這僅是降溫的開始，後面還有得降，且降溫由北而南，入夜後越晚越涼冷。

林定宜表示，今晚到明晨新北市低溫約13到18度，明天清晨也會降到12到13度，台北市也差不多，北部、東北部明天溫度都會比較低，台北市預測12到15度，北部11到15度，入夜還會更冷，沿海空曠地區可能跌破10度以下，周五晚上到周六清晨是溫度最低時刻，北部有局部地區可能有10度以下機會。

林定宜指出，降水回波目前已經北部上空，雨勢沒有太明顯，不過稍晚北部、東半部就會開始降雨。