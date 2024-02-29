氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

▲強烈大陸冷氣團影響，明天和周六北部局部地區溫度可能跌破10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波冷空氣接力，首波今天(29日)開始將影響到周六(3月2日)，強度可達強烈冷氣團，周五晚間到周六清晨最冷，北部局部地區低溫可能跌破10度；周五晚間到周日清晨中部以北3000到3500公尺高山有降雪機會，周日起逐日回溫，下周三新一波冷空氣挑戰冷氣團，將再有一波大降溫。

氣象署預報員林定宜表示，未來一周有兩波冷空氣，第一波從今天晚間開始到明天、後天兩天，強度可達強烈大陸冷氣團；周日到下周二強烈冷氣團減弱，溫度逐日回升，不過下周三、下周四又有另一波鋒面、大陸冷氣團南下影響。

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強烈冷氣團明天、周六發威，加上水氣多，天氣相當濕冷，林定宜指出，明天、後天華南雲雨區東移，各地有降雨機會，天氣潮濕寒冷，北部、東北部、中部山區有雨，其中基隆北海岸、中部以北山區有局部較大雨勢，其他地方多多少少有局部短暫雨，周六晚間雨勢趨緩。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

溫度也將一路下滑，林定宜表示，明天苗栗以北會有局部10度以下低溫，北部、東北部低溫11到12度，中部、東部13到15度，南部、東南部16到17度，而周五晚上到周六清晨是溫度最低時刻，北部有局部地區可能有10度以下機會。高溫方面，北部、東北部約14到16度，整天寒冷，花東、中部約18到21度，南部仍有27度。

林定宜指出，在溫度與水氣條件可配合下，周五晚間至周日清晨中部以北3000至3500公尺以上高山可能有結冰、霧淞等現象，不排除有降雪的機率。

周日白天強烈冷氣團減弱，周日到下周二氣溫逐日回升，雨勢也比較趨緩。

不過林定宜指出，下周二晚上下一波鋒面接近，北部轉局部短暫雨，高溫可達30度以上，下周三氣溫會大幅下降，受大陸冷氣團影響，高溫降幅超過10度以上，降雨方面，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地方多雲。