　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈大陸冷氣團影響，明天和周六北部局部地區溫度可能跌破10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波冷空氣接力，首波今天(29日)開始將影響到周六(3月2日)，強度可達強烈冷氣團，周五晚間到周六清晨最冷，北部局部地區低溫可能跌破10度；周五晚間到周日清晨中部以北3000到3500公尺高山有降雪機會，周日起逐日回溫，下周三新一波冷空氣挑戰冷氣團，將再有一波大降溫。

氣象署預報員林定宜表示，未來一周有兩波冷空氣，第一波從今天晚間開始到明天、後天兩天，強度可達強烈大陸冷氣團；周日到下周二強烈冷氣團減弱，溫度逐日回升，不過下周三、下周四又有另一波鋒面、大陸冷氣團南下影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

強烈冷氣團明天、周六發威，加上水氣多，天氣相當濕冷，林定宜指出，明天、後天華南雲雨區東移，各地有降雨機會，天氣潮濕寒冷，北部、東北部、中部山區有雨，其中基隆北海岸、中部以北山區有局部較大雨勢，其他地方多多少少有局部短暫雨，周六晚間雨勢趨緩。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

溫度也將一路下滑，林定宜表示，明天苗栗以北會有局部10度以下低溫，北部、東北部低溫11到12度，中部、東部13到15度，南部、東南部16到17度，而周五晚上到周六清晨是溫度最低時刻，北部有局部地區可能有10度以下機會。高溫方面，北部、東北部約14到16度，整天寒冷，花東、中部約18到21度，南部仍有27度。

林定宜指出，在溫度與水氣條件可配合下，周五晚間至周日清晨中部以北3000至3500公尺以上高山可能有結冰、霧淞等現象，不排除有降雪的機率。

周日白天強烈冷氣團減弱，周日到下周二氣溫逐日回升，雨勢也比較趨緩。

不過林定宜指出，下周二晚上下一波鋒面接近，北部轉局部短暫雨，高溫可達30度以上，下周三氣溫會大幅下降，受大陸冷氣團影響，高溫降幅超過10度以上，降雨方面，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地方多雲。

ET快訊
江振誠爆婚變！親哥江宏恩發聲
快訊／6縣市續發低溫特報
快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕
3月新制懶人包！最高補助6萬　看病變貴了
軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠
氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐
大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文破160萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

滿山櫻花盛開9成！　雲林石壁美人谷瞬間成「粉紅仙境」

夜深了還不想睡？3星座越晚腦袋瓜越清晰

好市多「1神物」回購好幾年！他突見1字崩潰：會不會死掉？

氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

台中吃鍋必收！市府《酸菜白肉鍋地圖》曝　盧秀燕：快收藏

連這都有！「長得像調酒emoji」正解曝　全場傻：還以為菸灰缸

全台最大野餐活動「2024新北春紛節」將登場！4大亮點搶先看

接年代富國島爛攤遭疑圖利　鴻毅喊冤「幫善後」：150人願付款成行

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

滿山櫻花盛開9成！　雲林石壁美人谷瞬間成「粉紅仙境」

夜深了還不想睡？3星座越晚腦袋瓜越清晰

好市多「1神物」回購好幾年！他突見1字崩潰：會不會死掉？

氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

台中吃鍋必收！市府《酸菜白肉鍋地圖》曝　盧秀燕：快收藏

連這都有！「長得像調酒emoji」正解曝　全場傻：還以為菸灰缸

全台最大野餐活動「2024新北春紛節」將登場！4大亮點搶先看

接年代富國島爛攤遭疑圖利　鴻毅喊冤「幫善後」：150人願付款成行

「台北杜鵑花季」明開展！21萬株杜鵑、繡球花增至8種　夜間會點燈

中美晶去年每股賺16.99元攀高峰　今年將續創佳績

《浪姐5》即將開錄！KARA、前AKB王牌都參加　楊謹華樂曬出發照

陳冠宇集滿亞洲6顆蛋生涯無憾　相隔3年對決巨人軍回憶滿滿

雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

佘詩曼親切拿筆幫簽名…保鑣衝上來喝斥！粉絲看傻：都把她嚇到了

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

國巨股利政策倍增　擬配發20元股息、2元股票股利

車停路邊被前後包夾緊貼　2分鐘狂喬角度成功開出

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

快訊／13:26嘉義太保規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

虧1億也要弄亞尼克！競爭對手提「2關鍵」

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

快訊／13:26嘉南附近有感地震　初判震度4級以上

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

更多熱門

相關新聞

冷空氣抵達！一圖看溫度跳水　氣象署：這才剛開始「越晚越冷」

冷空氣抵達！一圖看溫度跳水　氣象署：這才剛開始「越晚越冷」

冷空氣抵達了！氣象粉專今(29日)下午3時許po出一圖，淡水氣溫已從今天的22度降至16度，氣象粉專指出，時間到了，準時跳水。氣象署表示，鋒面下午通過，冷空氣隨之南下，下午1點多過後氣溫開始下降，不過這才剛開始，後面來有得降，越晚越冷，周五晚上到周六清晨溫度最低，北部局部地區可能跌破10度。

嘉義4.9地震！台鐵花壇=新營慢行　列車延誤

嘉義4.9地震！台鐵花壇=新營慢行　列車延誤

嘉義連兩震！專家：廣義梅山斷層造成「近期高鐵應減速行駛」

嘉義連兩震！專家：廣義梅山斷層造成「近期高鐵應減速行駛」

嘉義地牛翻身！高鐵列車一度停車　南港-左營間列車延誤

嘉義地牛翻身！高鐵列車一度停車　南港-左營間列車延誤

嘉義連2震「與梅山斷層無關」　氣象署：震央是獨立破碎帶

嘉義連2震「與梅山斷層無關」　氣象署：震央是獨立破碎帶

關鍵字：

天氣氣象署氣象冷氣團強烈冷氣團鋒面降雪降雨降溫氣溫低溫

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面