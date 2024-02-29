國一北向274、278公里接連發生車禍　共造成4人受傷送醫

▲國道1號北向274公里、278.5公里，29日接連發生2起車禍，共造成6車車禍4人受傷送醫，兩案由國道警察第四大隊查處中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號北向274公里、278.5公里，29日接連發生2起車禍，第1起貨櫃車疑因爆胎肇事，造成4車車禍3人受傷送醫，第二起係曳引車疑未保持安全距離追撞遊覽車肇事，造成1人受傷送醫，兩案肇事原及相關責任由國道警察第四大隊調查處理中。

第1起車禍是67歲姚男駕駛營業貨櫃車於上午11時50分，於國道1號北向274公里處，疑因爆胎失控撞擊53歲劉女駕駛之自小客車及57歲吳男駕駛之自小客車及37歲吳男駛之自小客車而肇事。本事故造成姚男、劉女、吳男3名駕駛人受傷，意識均清楚，傷者送嘉義長庚醫院及基督教醫院診治。

第2起車禍發生在29日下午1時6分許，六十六歲莊男駕駛曳引車，在國道1號北向278.5公里外線車道，疑因未保持安全距離追撞55歲蔡男駕駛之遊覽車(空車)而肇事，該事故造成1人輕傷，無生命危險。兩案肇事原因及相關責任分別由國道警察第四大隊新營分隊依規定處理。

國道警察四大隊藉此呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查（油、水、煞車、輪胎、燈光…等）及開車務必要注意前方動態並保持行車安全距離，以確保他人與自身用路安全。