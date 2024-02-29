小黃超車突切外線　無照男險撞下車怒譙...運將直接撞斷車門！

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區日前發生一起車禍，一部計程車打完方向燈後，馬上切外線道要超車，後方的轎車險撞上，駕駛氣炸要攔車理論，沒想到運將直接撞斷對方的車門，造成轎車陳姓駕駛受傷。

▲計程車司機切外線超車釀行車糾紛，駕駛下車理論遭撞。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網路流傳一段行車紀錄器畫面，影片指出「行車糾紛89欲攔車，車門直接被撞凹」，畫面中可以看到，當時車流頗多，計程車司機打了方向燈不久，便往外線道切準備超車，遭後方的轎車駕駛鳴按喇叭。轎車停於外線車道，開車門欲上前理論，沒想到下秒，計程車司機直接撞上轎車駕駛座車門，導致陳姓駕駛輕微擦傷，車門也搖搖欲墜，車上乘客紛紛下車開譙。

▲▼計程車鬼切，轎車駕駛險撞上，上前攔車理論，下秒連人帶車被撞。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方表示，這起事故發生在11日晚間10點20分，當時接獲40歲王姓計程車駕駛報案，左營區勝利路、新庄仔路口發生交通事故，員警到場時，雙方沒有口角肢體衝突。

警方調查，40歲王姓男子當時駕時計程車，車頭撞上24歲陳姓男子駕駛的轎車車門，造成陳男擦傷，雙方經酒測都沒有酒精反應。

▲警方查出轎車駕駛(右1)無照駕駛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

不過警方查到，陳姓駕駛並沒有駕照，針對無照駕駛部分，依道路交通管理處罰條例第21條1項1款，處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰進行舉發，目前雙造均未提出相關告訴。