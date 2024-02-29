台中2騎士「閃燈路口不禮讓」 高速互撞　零件噴飛1人重傷　

記者白珈陽／台中報導

台中市北區三民路昨（28）日深夜發生一起交通事故，2名女騎士在閃燈號誌路口發生碰撞，其中熊姓女子重傷送醫，目前仍陷入昏迷，楊姓女子則全身多處擦挫傷。警方根據道路監視器初步研判，主要肇因為熊女駛出巷道時，未禮讓幹道車輛，詳細肇事原因須交通大隊進一步釐清。

台中市第二警分局交通分隊昨晚10時42分接獲民眾報案，稱三民路三段某巷口有2部機車發生，到場發現熊姓女騎士（22歲）與楊姓女騎士（23歲）受傷在地，緊急聯繫救護車將2人送醫，而熊女因傷勢嚴重，現仍陷入昏迷，在加護病房救治。

▲熊女與楊女在閃燈號誌路口發生車禍，地面散落車體零件。（圖／民眾提供）

路口監視器顯示，熊女從左側巷子駛出時，該方向為閃紅燈路口，她疑未減速就直接左轉，遭直行的楊女從側面撞擊，2人雙雙倒地，車禍現場遍布車體零件，顯示撞擊力道不輕。

▲▼熊女駛出巷口遭左方直行的楊女撞擊，2人雙雙倒地。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方對傷勢較輕的楊女進行酒測，無酒精反應；熊女因仍在搶救，須待醫院抽血檢測酒精濃度。

警方初判肇因，熊女駛出閃紅燈路口時，疑未減速慢行，也未禮讓幹道車輛；楊女則是行經閃黃燈路口，也疑未減速，詳細肇責及原因仍待釐清。

台中市第二警分局長周俊銘表示，閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過；閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行。

周俊銘特別呼籲民眾，路口因為有各方向的車輛、行人，交通相對複雜，又有視覺死角，通過路口時，唯有「減速慢行」，並且「提高警覺」，才能保障交通安全。