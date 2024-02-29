這計畫助高中職畢業生釐清職涯方向　還有最高36萬元津貼可領

▲勞動部推動「青年就業領航計畫」協助青年可先就業、再升學，提早確立職涯方向，21歲的顏華宣（左）就透過該支計畫進入職場工作進行職涯探索，還令每月1萬元就業津貼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵高中職應屆畢業生有更多規劃選擇，勞動部推動「青年就業領航計畫」協助青年可先就業、再升學，提早確立職涯方向，21歲的顏華宣就透過該支計畫進入職場工作進行職涯探索，期間政府還提撥每月1萬元的就業津貼，最高可領到36萬元，作為未來就學或創業的基金。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，「青年就業領航計畫」讓高中職應屆畢業生先就業再升學，藉由職場學習體驗，探索人生職涯方向，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每月還能額外領到1萬元的就業津貼，最長3年可領到36萬元，作為青年未來重返校園或自行創業所用，鼓勵高中職畢業青年若尚不清楚要先就學或就業，可先參加該項計畫累積工作經驗，釐清職涯目標。

顏華宣表示，高二時經學校老師介紹「青年就業領航計畫」，就決定畢業後不升學先參與計畫累積職場經驗，「還好家人都很支持」，前年在勞動部雲嘉南分署台南就業中心協助媒合下進入輕井澤鍋物台南店擔任外場服務員的工作，不僅提早進入職場，也比其他同儕更早確認未來職涯要走的道路。

顏華宣說，目前她的工作主要負責顧客帶位、解說菜單、點餐與送餐服務及桌面清潔等，經由職場導師的手把手教學與工作歷練後，讓原本個性害羞內向的她，現在變得開朗活潑，同時也學到人際溝通技巧，就連臨場應變處理能力也變強。

輕井澤鍋物外場組長吳麗萍，對顏華宣的工作態度與能力按讚肯定，她說經由工作訓練讓華宣對客人的應對進退都很得體，能滿足顧客需求；顏華宣強調，透過「青年就業領航計畫」讓她更加了解自己要的是什麼，「很開心做對選擇」，她推薦尚未確立適性規劃的高中職學弟妹，可先參加計畫找尋自己的職涯興趣。

此外，「青年就業領航計畫」為協助青年快速熟悉工作內容，訓練期間會請雇主指派職場導師進行工作崗位訓練，雇主可申請每人每月5,000元的訓練指導費，最長發給24個月，相關計畫詳情可上青年就業領航計畫網站(https://youthjob.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或電洽（06）6985945轉1635。