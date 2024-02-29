嘉義縣花況盛開　阿里山、大林陳井寮及八掌溪畔賞花熱點

▲嘉義縣各地黃花風鈴木、櫻花、麝香木陸續開花 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春暖花開了，嘉義縣境內的黃花風鈴木、阿里山櫻花及瑞里麝香木紛紛綻放，繽紛的花海迎接著遊客們的到來，嘉義縣長翁章梁表示，春遊來嘉賞花，可以感受嘉義花開的熱情以及浪漫，有黃色的黃花風鈴木、粉色的櫻花以及粉紫色的麝香木，只要來嘉義就能沉浸在春天的花海中，誠摯邀請全國遊客來嘉賞花，享受大自然美好。

翁章梁表示，嘉義的春天很繽紛、很精采，可以一次欣賞各色花種，拍出不同風情的專屬美拍，推薦遊客來到阿里山、瑞里村等山區景點賞花時，都可以品嘗道地的茶餐料理，品嘗高山茶，又或者是望著山景喝杯咖啡，都是非常棒的玩法。

翁章梁說，不只山區可以賞花，大林陳井寮及八掌溪畔現在也可以欣賞黃花風鈴木，金黃亮眼的花朵非常吸睛，遊客可以順遊大林的觀光工廠、朴子配天宮，或是品嘗平原區的各式銅板小吃，絕對是春天出遊的最佳選擇，全台民眾及攝影愛好者都可以來趟嘉義花季之旅，用美拍將嘉義的美推薦給所有好友。

文化觀光局指出，嘉義縣的黃花風鈴木初綻放，花開約3至5成，推薦賞花點有大林陳井寮、八掌溪畔，這種花朵金黃燦爛，每年春季開花時節，都會吸引著眾多遊客前來賞花，若隨著微風拂過，花瓣如風鈴般輕輕搖曳，猶如置身於仙境中。

另外，阿里山的櫻花從1月開始，不同的品種就陸續開花，目前推薦賞花點有來吉部落、太和村樟樹湖良亭花岩椿寒櫻以及太和村太和橋椿寒櫻，提醒民眾櫻花滿開後只能維持7至10天，請把握賞花期賞花，拍照時務必注意自身安全；淡紫色的麝香木也在瑞里村沿路綻放，麝香木會散發出淡雅的花香且花叢易親近，非常適合愛拍照的民眾。

文觀局表示，賞花是深受國人歡迎的旅遊行程，緊接著3月也將迎來瑞里紫藤花季，歡迎遊客提早規劃賞花行程，同時提醒花況易受氣候影響而隨時變動，並請愛護花木及自然環境。更多賞花資訊可至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁，以及嘉義縣文化觀光局官網查詢 www.tbocc.gov.tw 。