嘉義縣梅山療癒山林步道之旅 　綠意盎然輕旅行新景點

▲ 嘉義縣梅山太平雲梯 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局推薦梅山健行步道，透過登高望遠讓生活壓力煙消雲散，嘉義縣有全台最高的景觀吊橋「太平雲梯」、夢幻茶園景色「雲之南道步道」、步道初學者也能走的「大巃頂步道」、森林秘境「仙人堀步道」，讓仙境雲梯、綠意山景療癒心情，接著享用在地特色美食，完成一趟美好旅程。

文觀局指出，梅山「太平雲梯」以賞夕陽、晚霞、雲海聞名，天氣極好時，可遠眺嘉南平原及台灣海峽，民眾從太平雲梯出口直上268階好漢坡，就能順遊「雲之南道步道」，享受茶園美景；在雲梯附近有三條人氣步道「孝子路步道、大巃頂步道、仙人堀步道」，孝子路步道全長約1.1公里，可以穿越孟宗竹林，中途可在太平吊橋俯瞰162甲綠色公路。

▲ 嘉義縣梅山竹林步道 。（圖／嘉義縣政府提供）

大巃頂步道以孝子路步道途中的「孝思亭」為起點，穿過竹林後，一路爬升欣賞遼闊茶園，俯瞰被山圍繞的山中小鎮，終點就是大巃頂觀光茶園。仙人堀步道近期頻繁登上IG版面，全長約 900 公尺，「玉螺洞」、「仙腳印」、「夢幻杉森林」為熱門打卡點。

文觀局也提到，走完步道後可到周邊特色餐廳大啖美食，「八玥文創餐廳」有新鮮在地私房菜，用餐時能遠眺雲之南道涼亭；「空氣圖書館」是知名森林系玻璃屋景觀餐廳，有早午餐、山間野蔬鍋物，餐廳內以蕨類植物布置空間，整體空間典雅。

▲ 嘉義縣梅山「八玥文創餐廳」 。（圖／嘉義縣政府提供）

鄰近太平老街的「雲境山城」有多道手路菜，古早味豬腳及紹興醉雞深受客人喜愛，太平老街還有冬瓜妹、黑咖賞、大坪牛肉麵等多家熱門店供遊客選擇，更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及嘉義縣文化觀光局官網查詢。

▲ 嘉義縣梅山「空氣圖書館」 。（圖／嘉義縣政府提供）