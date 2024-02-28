虛擬網紅「人偶・薩賓娜」直播反毒防詐　嘉縣警入班宣導新作為

▲▼ 結合虛擬網紅直播，嘉縣警加強入班宣導新作為。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導





嘉義縣警察局少年警察隊為防制青少年學子參與詐騙集團及被害，改變以往以全校性集合宣導方式，而與各級學校合作，強化「進入班級」法治教育教學宣導。

少年隊警務員呂良德與少輔會輔導員洪健真至布袋及義竹等國中入班宣導，特別運用警察局今年一至二月在網路以虛擬網紅直播反毒防詐影片融入宣導，針對少年常見詐騙類型加強宣導，以「網拍詐騙」實際案例教育學生天底下沒有白吃的午餐，同學們在網路上買東西前，最好是能找具有公信力的平台或賣家；「視訊詐騙」假交友類型詐騙發生在青少年身上，未必會直接騙取金錢，也可能透過側錄私密畫面，進而勒索其他對詐騙集團來說有價值的物品或勞力（如帳戶、擔任車手等），不論是小男生小女生都有可能成為受害者等等實際案例，採用類似視覺動畫方式教導，同學們反應極佳!



少年警察隊強調「以VTuber入班教育宣導」能提升學生聽講的專注力，每位學生聽完除了自身受益外，更能宣導給其他班級同學及其家人，而成為反毒防詐的小尖兵。各單位若需要相關宣導影片，可於 YouTube 搜尋「人偶・薩賓娜」後，進入「嘉義縣警察局113年寒假Vtuber網路直播宣導」，共有4部反毒防詐的宣導影片，歡迎下載。

▲ 虛擬網紅直播動漫宣導吸引學生族群注意防詐。（圖／嘉義縣警察局提供）