　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

虛擬網紅「人偶・薩賓娜」直播反毒防詐　嘉縣警入班宣導新作為

▲▼ 虛擬網紅直播 嘉縣警加強入班宣導新作為 。（圖／嘉義縣警察局提供）

▲▼ 結合虛擬網紅直播，嘉縣警加強入班宣導新作為。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣警察局少年警察隊為防制青少年學子參與詐騙集團及被害，改變以往以全校性集合宣導方式，而與各級學校合作，強化「進入班級」法治教育教學宣導。

▲▼ 虛擬網紅直播 嘉縣警加強入班宣導新作為 。（圖／嘉義縣警察局提供）

少年隊警務員呂良德與少輔會輔導員洪健真至布袋及義竹等國中入班宣導，特別運用警察局今年一至二月在網路以虛擬網紅直播反毒防詐影片融入宣導，針對少年常見詐騙類型加強宣導，以「網拍詐騙」實際案例教育學生天底下沒有白吃的午餐，同學們在網路上買東西前，最好是能找具有公信力的平台或賣家；「視訊詐騙」假交友類型詐騙發生在青少年身上，未必會直接騙取金錢，也可能透過側錄私密畫面，進而勒索其他對詐騙集團來說有價值的物品或勞力（如帳戶、擔任車手等），不論是小男生小女生都有可能成為受害者等等實際案例，採用類似視覺動畫方式教導，同學們反應極佳!

▲▼ 虛擬網紅直播 嘉縣警加強入班宣導新作為 。（圖／嘉義縣警察局提供）


少年警察隊強調「以VTuber入班教育宣導」能提升學生聽講的專注力，每位學生聽完除了自身受益外，更能宣導給其他班級同學及其家人，而成為反毒防詐的小尖兵。各單位若需要相關宣導影片，可於 YouTube 搜尋「人偶・薩賓娜」後，進入「嘉義縣警察局113年寒假Vtuber網路直播宣導」，共有4部反毒防詐的宣導影片，歡迎下載。

▲▼ 虛擬網紅直播 嘉縣警加強入班宣導新作為 。（圖／嘉義縣警察局提供）

▲ 虛擬網紅直播動漫宣導吸引學生族群注意防詐。（圖／嘉義縣警察局提供）

 
ET快訊
溫度大怒神！凍3天跌破10度　雨區「全台中獎」時間曝
快訊／開挖害三重屋傾斜！新北火速開罰
快訊／台南死亡火警！男陳屍客廳
知名連鎖火鍋店髒爆！「吃到蟑螂」嚇瘋一堆人　評論炸鍋
瑜伽褲正妹「蜜桃臀圓弧」網嗨翻　一看IG是「最美姑姑」
陸漁船2死！馬英九嘆「不可思議」　批政府毫無作為
一家4口走回民宿「媽媽被撞死」！　駕駛肇逃下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

嘉油鐵馬道世賢路站－民生南路　夜間光環境優化3／1啟用

國民黨雲林縣黨部新春團拜　朱立倫南下拱手作揖道賀

把守超高齡偏鄉社區健康　鹿谷鄉衛生所榮獲第15屆金所獎優等獎

首次同場弘法　天上聖母+吉祥天母利生萬眾

嘉縣警銀郵連線打詐　攔詐26件新臺幣863萬餘元

腎臟保健意識提升　聖馬3／16免費護腎講座開放報名

信義鄉第73屆全鄉運動會開幕　6天賽期項目多元還有腕力賽

虛擬網紅「人偶・薩賓娜」直播反毒防詐　嘉縣警入班宣導新作為

民雄分局校園反詐騙宣導　加強網路辨識免受騙

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

3台人在柬被逮 柬肅毒局長親執法 ｜20240227 ET午間新聞

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

嘉油鐵馬道世賢路站－民生南路　夜間光環境優化3／1啟用

國民黨雲林縣黨部新春團拜　朱立倫南下拱手作揖道賀

把守超高齡偏鄉社區健康　鹿谷鄉衛生所榮獲第15屆金所獎優等獎

首次同場弘法　天上聖母+吉祥天母利生萬眾

嘉縣警銀郵連線打詐　攔詐26件新臺幣863萬餘元

腎臟保健意識提升　聖馬3／16免費護腎講座開放報名

信義鄉第73屆全鄉運動會開幕　6天賽期項目多元還有腕力賽

虛擬網紅「人偶・薩賓娜」直播反毒防詐　嘉縣警入班宣導新作為

民雄分局校園反詐騙宣導　加強網路辨識免受騙

高中木聯／張峻瑋6.2局好投奪MVP　穀保家商達成二連霸

嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

新殺手鐧Sora「文字轉影片」　馬斯克喊「gg humans」

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

快訊／石門民宅煮鍋忘關火外出　2樓狂冒濃煙...警消急灌救

228事件77週年紀念追思　張善政：謹記歷史教訓、學習族群融合

快訊／開挖釀鄰屋傾斜！新北火速開罰：承、監造人處最重9萬元

王鴻薇質疑民主基金會成綠營小金庫　民進黨：國民黨今年起領更多

三重工地意外住戶急撤「有4名學生」　新北教育局發6千元慰問金

同夥去年就被逮！扮和尚走私10kg毒品返台　21歲男效仿赴日也失敗

小貓委屈緊盯棉被下！　媽：那邊完全沒東西ＸＤ

地方熱門新聞

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　29日宣判

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

台南市濕地保育有成獲內政部評鑑優等獎！

台中本屆5里長「任內離世」　3里待補選

無業女醫院連續行竊　警方識破送辦

台水台電與大中興地區里長開會協調停水問題

虎尾高中學子成績亮眼　學測3人滿級分

台南紀念228事件賴清德、黃偉哲出席和平追思會

台南取締噪音車1年開罰480萬元降噪有感

嘉義縣文青景點攻略

暖警巡邏救援跌倒獨居長者

嘉義市私房景點入鏡　《華麗計程車行》帶動旅行熱潮

南投地檢署召開檢察、軍事機關業務聯繫會議

更多熱門

相關新聞

蕭美琴訪視亞創中心　掌握無人機產業現況

蕭美琴訪視亞創中心　掌握無人機產業現況

總統蔡英文111年8月13日為亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，並宣布無人機國家隊在嘉義成立的好消息，亞創中心至今已聚集中科院、國科會南管局與全台近50家頂尖的無人機廠商進駐，副總統當選人蕭美琴26日也前往亞創，與縣長翁章梁、立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷等人與廠商面對面，商討發展現況。

2.5萬人搶當貓奴　中籤率萬分之6

2.5萬人搶當貓奴　中籤率萬分之6

中籤率萬分之6　萬人搶養品種貓

中籤率萬分之6　萬人搶養品種貓

13品種貓登記認養　詳細資料一覽

13品種貓登記認養　詳細資料一覽

陳冠廷拚「開拓新局」　辦公室字畫藏玄機

陳冠廷拚「開拓新局」　辦公室字畫藏玄機

關鍵字：

嘉義縣反毒防詐人偶・薩賓娜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

AV女優桃園怜奈「19歲拍3部就引退」

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

結婚13天老公突暴斃！女星「幫闔上雙眼」現況曝

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面