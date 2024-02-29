獨居男深夜家中跌倒「痛苦哀哀叫」　台東警拉鐵門救援

▲獨居翁跌倒在地，員警幫忙扶起。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局錦安派出所警員楊維雅於29日零時10分許，接獲某保全公司來電稱「轄內獨居長者住處發出警報，請協助前往察看」。

楊員獲報隨即趕往，從大門隔柵望去，見張姓老翁(約80歲)躺臥地上痛苦呻吟，但因大門緊鎖無法打開，楊員機警的繞到屋旁，拉起未上鎖的鐵門進入屋內，急忙將老翁從地上扶起，並回報保全公司，所幸老翁並未受傷。

錦安派出所警員楊維雅接獲保全公司通報「有一位獨居長者屋內發出警報，請先行協助前往察看」。楊員立即趕往所述警報地點，屋內燈火通明，但是大門隔柵看去，老翁痛苦的倒臥在地上呻吟。楊員心急如焚，但無論她如何用力，就是無法拉開大門，且老翁說話又語焉不詳，楊員只好另闢蹊徑，沿著左右找尋，就在房子右側找到一片鐵門，運氣很好的嘩啦一聲「拉開了」！

楊員進入屋內後，將癱軟躺臥在地上的老翁拉起，並暖心的問老翁「有無摔到頭、有沒有受傷」等等，在確認沒有受傷後，正好保全公司正好來電詢問狀況，楊員回報已將老翁扶起並安置完成。老翁向員警說，因為他想拉「雞籠」用力太大，所以才會跌倒。楊員臨走前對老翁說「好險還有那個門可以開」，暖心的請他自己注意安全，順利完成此次「深夜救援」的任務。