美女老師上課連「開直播」賺抖內　律師：涉嫌侵害學生肖像權

▲唐老師遭檢舉一個月內多次在上課時間開直播。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶一位鄒先生近日檢舉唐姓女老師多次在上課時間開直播，賺取觀眾抖內，稱她一個月開了超過百場的直播，甚至不少次都有拍到學生的臉。雷律師表示，唐老師恐侵害學生的肖像權。相關單位也表示，老師工作時間禁止開直播。

據《澎湃新聞》報導，鄒先生表示，網上多名自稱是老師的直播主，藉著拍下學生上課的樣子，賺取直播觀眾的打賞，其中一名唐老師一個月更直播超百場，「一下課就開直播，一天內甚至可以吸粉100多萬人。」

▲鄒先生表示，唐老師多次將學生的臉上傳至網上。（圖／翻攝自微博）

鄒先生氣憤地表示，「妳可以拍搞笑影片，但是拍下初中生的臉，把他們上學的樣子放在網上給全世界看，有想過他們未來會怎麼看待這件事嗎？」

他附上唐老師開直播的時間記錄截圖，「工作時間開了十幾二十場，她完全沉迷在裡面，午休也開，有時候早上10點多開，有時候是下午2點到4點，當然下班後也開，她還是個班導呢，她學生怎麼辦啊。」

▲鄒先生曬出直播平台的截圖，證明唐老師在工作時間開直播。（圖／翻攝自微博）

唐老師27日在直播中表示，「我是政治老師，（有人叫我）別做老師做直播主好了，不能兼得嗎？網路上也很多老師在當直播主啊，每天都有人說我，捫心自問，我沒有發表不當言論，我也沒有上班的時候開直播，隨便你們怎麼說，我下班時間教育局局長也管不了我。」直播過程中，她也曬出自己的辦公室座位、教師證件自證身分。

當地相關單位工作人員表示，已接獲鄒先生的檢舉，查核後情況屬實，「唐老師確實有在學生上課時直播，我們嚴厲要求該名唐老師禁止在工作時間開直播，若有家長抖內需退回。」

雷律師則對此表示，唐老師在網路上發布學生相關影片，涉嫌侵害學生的肖像權及隱私權，「老師在發布學生的影片前，需獲得學生本人及家長的許可，唐老師該行為實在不可取。」