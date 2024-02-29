企鵝妹玩六福村「突被送急診」救護車上吐2次：台灣醫療便宜

▲企鵝妹不舒服哭了。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）



記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主企鵝妹（柳允進，유윤진）去年4月來台徒步環島，讓她人氣進一步飆升，近日她無預警來到台灣，昨日預計要開24小時直播，從台北出發前往六福村，怎料在吃午餐時狂流淚、臉色發白，被送上救護車，在救護車上吐了2次，待在急診打點滴，晚間企鵝妹開直播報平安，並驚呼「台灣醫療好便宜」。

有網友在PTT發文，企鵝妹原本預計在28日要開24小時的直播，從住宿的晶華酒店出發，搭Uber到台北車站，搭高鐵前往桃園，再轉搭Uber直奔六福村，玩了一上午，在餐廳吃午餐時身體突然不適，吃飯吃到一半突然流淚，六福村公關還過來幫忙量體溫，由於實在太不舒服想休息一下，企鵝妹便關掉直播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到晚上，企鵝妹開直播說明，坐著輪椅被送上救護車，在救護車上吐了2次，到醫院後就待在急診室打點滴，離開醫院後，叫了Uber回晶華酒店休息，「我不知道我為什麼生病了」，她認為自己是食物中毒，醫生有開藥，要她好好休息養病，她也請粉絲不用擔心。

企鵝妹也透露，此次就醫的醫療費用總共3300元，驚呼「非常便宜，很便宜」。

▲手腕還掛著醫院病患識別條。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）



直播中，許多網友猜測生病的原因，「昨天晚上喝蛇酒...這應該就是主因吧」、「玩遊樂設施太暈了」、「台灣天氣忽熱忽冷忽雨」、「她剛坐完第一個雲霄飛車就開始喊頭痛」、「睡眠不足吧」、「時差調回來了嗎？」「是不是昨天冷到了」、「喝蛇酒又開14小時，加上淋水」。

不過，樂團F.I.R.成員阿沁在臉書發文， 企鵝妹成為她的同門師妹，今（29）日一早就到錄音室試唱，「原來非常會唱歌！期待，幫企鵝妹打造有趣的音樂與樂曲！相信會讓她的粉絲非常喜歡的」，可見身體已逐漸恢復。