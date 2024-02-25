企鵝妹衝台南燈會吃大腸包小腸　一組價格嚇壞全網「比台北還貴」

▲企鵝妹吃到面有難色，也認為有點小。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）



圖文／CTWANT

韓國正妹實況直播主企鵝妹日前曾到台灣徒步環島，受到不少人討論與喜愛，近日她再度來台並到台南燈會去體驗元宵節活動，但她在當地買的路邊攤小吃大腸包小腸，價格卻讓網友討論不斷。

企鵝妹到今年台灣燈會主燈台南燈會體驗元宵節，更去了鹽水參加鹽水蜂炮活動，她全副武裝外也全程記錄參加的狀況，途中她行經路邊攤購買了台灣傳統小吃大腸包小腸，沒想到老闆就像她詢問「妳要100還是110元的？」，企鵝妹最後選擇了100元的，但這也讓網友當下就發現價格的不對勁。

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過去只有35元的台灣小吃大腸包小腸，如今在台南竟然要賣到100元，甚至破百110元，這物價也讓不少網友相當吃驚，許多網友也指出臺北目前70、75元的價格相當常見，但沒有看過一組已經要破百的狀況。

而企鵝妹本人則表示，大腸包小腸的份量有點小，但在這種地方賣比較貴也是合理的。不少網友則紛紛表示，「太扯了吧」、「比便當還要貴」、「南部價格比台北還要貴？」、「不如去搶」、「又小又貴」。

▼企鵝妹遊台南燈會，買大腸包小腸價格卻嚇壞台灣網友。（圖／翻攝自企鵝妹IG）



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