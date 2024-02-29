台積電插旗熊本　菊陽町祭「赴台旅遊補助」每人2100元

▲圖為台積電熊本廠外觀。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社東京29日綜合外電報導

台積電熊本一廠2月24日開幕後，熊本縣菊陽町公所透露，為了希望活絡菊陽町民眾與台灣的交流，將提供1人1萬日圓（約新台幣2100元）的補助給赴台自助旅行的町民。

「熊本日日新聞」報導，菊陽町公所27日透露了上述消息，並準備從今年7月左右開始實施這項計畫，補助對象為從熊本機場進出、去台灣自由行的500名菊陽町民。

此外，前往新竹縣寶山鄉交流的町內團體，也可以獲得菊陽町公所1次50萬日圓（約新台幣10萬7000元）為限的補助金。包含自由行補助在內共1000萬日圓的費用，已被編列進菊陽町公所2024年度預算案。

菊陽町綜合政策課說明這項補助的意義，在於「希望更多町民感受到台灣的親近」。

台積電總部在新竹縣寶山鄉附近，而菊陽町公所也在2023年7月與寶山鄉公所締結友好交流協定。

隨著台積電進駐當地，來自台灣的台積電員工與眷屬也相繼在菊陽町展開生活。菊陽町的台灣籍居民數量這一年快速攀升，截至2024年1月底達338人，去年僅45人。

對此，菊陽町公所藉由企劃外國人諮詢窗口、日文教室，並籌劃交流活動等，正在強化接收外國人的措施。