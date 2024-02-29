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彰化3姊弟被撞第8天！姊姊器官功能恢復八成　腦部還要加油

▲▼ 彰化小姊妹車禍昏迷，秀傳神經外科鄭均洹主任跟阿祖和姑婆解釋病情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲姊姊車禍昏迷，秀傳神經外科鄭均洹主任跟阿祖和姑婆解釋病情。（圖／秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化彰化縣伸港鄉3姊弟22日晚間遭撞飛，兩姊妹(10歲及9歲)因腦部受到重創，呈現重度昏迷。意外發生至今第8天，經過彰化秀傳、彰基醫院搶救，已經度過危險期，其中，姊姊求生意志驚人，歷經3次心肺衰竭搶救，目前除了腦部以外，其他器官基本上已經恢復7-8成了，彰化秀傳醫院強調，醫療團隊仍積極救治。

▲▼ 彰化3姊弟遭撞，小姊妹陷入重度昏迷。（圖／彰化秀傳醫院提供）

▲姊姊車禍昏迷，秀傳神經醫院會診。（圖／秀傳醫院提供）

彰化3姊弟，22日晚間遭休旅車撞擊，造成姊妹性命垂危，因平時都是由大伯接送，因眼睛開刀，讓他們自行走路返家，卻在離家前500公尺發生意外，讓整個家陷入愁雲慘霧，親人們至今仍相當自責。

秀傳醫院表示，10歲大姊目前相對已經穩定很多，除了腦部以外其他器官基本上已經恢復7-8成了，院方治療方向就是提供姊姊的腦部最好的生理環境等待恢復。

▲彰化伸港妹妹急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲姊姊傷勢嚴重，目前仍在秀傳醫院急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

秀傳指出，姊姊求生意志確實驚人，車禍之後嚴重肺水腫，張力性氣胸，已歷經3次心肺衰竭，任何一次都能要了一個人的命，除了團隊努力積極救治外，求生意志確實很大影響。預計這今天狀況相對穩定後，會安排腦部核磁共振評估腦部受損情況及殘存功能，並安排多中醫、復健、高壓氧及多門專科陸續介入治療，考慮使用目前最夯的幹細胞治療協助腦部神經再生。

▲彰化伸港3姊弟返家影像。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳姓小姊妹過馬路遭撞飛命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，彰化基督教兒童醫院神經外科主任張尚文醫師日前表示，經過連日來的搶救跟治療，妹妹有傳出了好消息，就是原本使用三線的升壓劑，已經撤掉兩線，現在一線的升壓劑，就已經可以維持在正常的心跳及血壓，生命徵象越來越穩定之後，會與陳小妹妹的家屬進行全人醫療的討論會，包括全面性的治療討論及後續治療計畫。

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