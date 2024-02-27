民宅大樓藏賭場！警埋伏「連破2場」逮15人　賭具賭資擺滿桌

▲新北板橋警方，日前破獲蔡男及張男所經營的麻將賭場。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北板橋區館前西路一處大樓民宅內，竟有賭場暗藏其中，警方接獲情資，日前持搜索票查緝，在該大樓查獲2處麻將賭場，並分別逮捕50歲蔡姓、44歲張姓賭場負責人，以及共13名賭客，並查扣賭資、麻將賭具及監視器等證物，警方將依賭博罪、違反社維法帶回偵辦。

據了解，新北市板橋警方陸續接獲報案，位在館前西路菜市場某大樓民宅，有賭場藏身其中，派出所警員李家豪前往執行社區警政，發現有2戶民宅相當可疑，並依法通報為清源場所，上週五（23日）晚間7時許，警方見時機成熟，持搜索票前往破門查緝，順利逮捕2處賭場負責人，以及13名賭客。

▲警方查扣賭具麻將、籌碼、監視器及賭資13萬多元。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方查扣電動麻將桌1台、麻將2副、風骰1顆、牌尺4支、監視器1部及新臺幣13萬6,900元等證物。並依法將蔡男及張男以賭博罪移送新北地檢署偵辦，而13名賭客依違反社維法移請裁罰。

▲警方依賭博罪將蔡男及張男移送，13名賭客依社維法裁罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

板橋分局長陳宇桓表示，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，斬斷犯罪根源以淨化社會治安。