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嘉義大學強化姊妹校實質合作 　日本5大學來台參加春季課程

▲▼ 臺日文化交流 日本5所大學學生來嘉大參加春季課程 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼ 臺日文化交流 日本5所大學學生來嘉大參加春季課程 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學為強化姊妹校實質合作，並推廣國際化發展特色及臺灣文化，今(113)年2月26日至3月8日辦理春季課程，來自日本攝南大學、兵庫大學、熊本大學、宮崎大學及香川大學等學校國際關係、企管、理工、國際貿易、材料科學、法律、農業、護理及設計等22位專業科系同學齊聚一堂。

▲▼ 臺日文化交流 日本5所大學學生來嘉大參加春季課程 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大林翰謙校長始業式致詞 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大林翰謙校長出席春季課程始業式，表達歡迎並勉勵日本姊妹校來訪同學。會中特別提到嘉大致力於創造國際化和體驗式學習的環境，歷年與國外著名大學合作推動學術交流及學生交換，強化研究能量及人才培育。期勉參與課程的學員藉由春季課程，更加了解嘉大及嘉義在地文化，成為推廣嘉大與臺灣文化的海外青年種子。

▲▼ 臺日文化交流 日本5所大學學生來嘉大參加春季課程 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大林翰謙校長始業式致詞 。（圖／嘉義大學提供）

日本是嘉大推動國際交流的重點國家，嘉大與與香川大學、攝南大學、兵庫大學及宮崎大學等多校等校簽署合作備忘錄並維持緊密交流。近年為加強姊妹校學生對嘉大課程特色及臺灣文化的了解，2018年創辦春季課程，邀請日本各姊妹校同學報名參加，強化嘉大與姊妹校間之國際青年夥伴連結網絡。

▲▼ 臺日文化交流 日本5所大學學生來嘉大參加春季課程 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大動科系同學為參與春季課程學員導覽動物試驗場設施。。（圖／嘉義大學提供）

嘉大國際事務處周蘭嗣國際長指出，歷經近幾年積極籌辦，春季課程已有成效及能見度，逐漸受到日本姊妹校的重視，加上疫情解封，今年是歷年來參與學員最多的一屆，顯見國際處推廣有成。

本次參加的日本學生多為初次來臺，對於學習華語及臺灣文化有濃厚興趣。就讀兵庫大學理工學系一年級、喜歡臺灣文化的植村匠馬同學表示，很期待華語及多元文化課程，希望有機會與嘉大學生交流；熊本大學的小山遙加同學則提到，初次來到嘉大的兩天，她特別喜歡廣闊的校園環境，對於珍珠奶茶等在地小吃的多樣化也感到很新鮮；香川大學的伊藤冬姬同學因為就讀農業系，對於在牧場參觀所見留下深刻印象，同時也感受到嘉大同學友善、外向及主動積極的優點。

▲▼ 臺日文化交流 日本5所大學學生來嘉大參加春季課程 。（圖／嘉義大學提供）

▲日本香川大學國際事務處Lrong Lim處長致詞。（圖／嘉義大學提供）

今年度春季課程持續往年特色，以聯合國永續發展目標(SDGs)為主軸，課程內容包括嘉大校園環境永續推動情形、臺灣島上的動物生態、臺灣禮儀及禁忌、原鄉部落及文化、鳳梨酥DIY、篆刻技法實作及華語教學等多元豐富。嘉大國際處另將安排前往逐鹿部落、布袋及故宮南院等進行田野巡禮，提供來自日本的學員認識嘉義在地自然生態與文化環境的機會。

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