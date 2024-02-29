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日本大學獸醫學科教授參訪嘉大動物醫院　共推獸醫人才培育

▲▼ 日本大學獸醫學科教授至嘉大動物醫院參訪　共推獸醫人才培育 。（圖／嘉義大學提供）

▲日本大學生物資源科學部獸醫學科鯉江洋教授(右2)蒞臨嘉大，針對二校獸醫學院學術交流合作及學生實習交換意見 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日本大學生物資源科學部獸醫學科鯉江洋教授27日至嘉義大學獸醫學院動物醫院參訪，嘉大由獸醫學院賴治民院長、國際事務處周蘭嗣國際長、動物醫院吳青芬院長、獸醫學系詹昆衛教授等人與會，雙方針對二校獸醫學院學術交流合作及學生實習交換意見後，由動物醫院吳青芬院長、獸醫學系詹昆衛教授陪同鯉江 洋教授參訪動物醫院。

▲▼ 日本大學獸醫學科教授至嘉大動物醫院參訪　共推獸醫人才培育 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大農業科學博士學位學程獸醫組范沛珊博士生(左2)至日本大學獸醫學科海外實習，觀摩鯉江 洋教授為海獅心音聽診。（圖／嘉義大學提供）

嘉大獸醫學系與日本大學生物資源科學部獸醫學科近年來交流頻繁，雙方共同推動師生互訪、學生海外實習及學術合作等國際交流事項。獸醫學系張耿瑞教授等教師與日本大學獸醫學科鯉江洋教授、亞洲中獸醫學會前任會長石野孝獸醫師長期進行獸醫議題學術合作；108年起藉由教育部學海計畫推薦獸醫學系學生至日本大學獸醫學科及各大動物醫院進行海外診療實習，累積實務經驗，成果豐碩；112年起每年暑假皆有2位獸醫學系學生至神奈川的元氣動物醫院進行暑期實習，研習內、外科、眼科、中獸醫及特寵等臨床治療方式。

▲▼ 日本大學獸醫學科教授至嘉大動物醫院參訪　共推獸醫人才培育 。（圖／嘉義大學提供）

▲詹昆衛教授(左)介紹嘉大獸醫學系與動物疾病診斷中心等臨床診療資源。（圖／嘉義大學提供）

目前在鯉江洋教授實驗室實習的嘉大農業科學博士學位學程獸醫組博士生范沛珊表示，2023年6月至12月首度前往鯉江 洋教授的獣醫生理學研究室進行為期半年的海外實習，鯉江 洋教授是獸醫界超音波和鯨豚研究的權威，因此有機會深入了解獸醫學的前沿技術和當代獸醫科研的方向。實習期間並參與小型鯨豚類發出超音波的構造研究，學習許多超音波的操作技巧、生理學相關知識、小型鯨豚類發出超音波的器官構造和運用心臟的分泌激素來評估鯨豚有無心臟病的情況，同時也到筑波猿類實驗動物研究中心參觀。由於每天與教授及日本學生以日文溝通，因此日文程度也有顯著的進步，並曾至九州鹿耳島大學野生動物醫學學會以日文發表論文。週末時則到石野醫師的動物醫院見習，近距離觀察獸醫師的工作，並跟隨石野醫師到東京的中獸醫學校學習針灸和漢方課程，透過這些傳統獸醫學知識，對於獸醫學的多元性有了更深一層的認識，這樣的體驗有助於更深入地了解獸醫學的實際應用，同時也提升臨床技能。

嘉大獸醫學院設有獸醫學系學士班、獸醫學系碩士班與獸醫學系臨床獸醫學碩士班，以及動物醫院、動物疾病診斷中心兩個附屬單位。獸醫學院以獸醫學系為教學研究中心，結合動物醫院與動物疾病診斷中心之臨床診療資源，教育及培育優秀獸醫師及相關獸醫科技教學、研究與服務人才。獸醫學系以培育優秀的臨床獸醫師與獸醫科技人才，致力於獸醫基礎醫學、動物疫病之診治、疫情監控之研究，強化動物疫病之防治能力，增進動物及人類之福祉為目標。除配合國家經濟建設，培育優秀的動物醫學科技研究人才，亦結合雲嘉南地區是畜牧業重鎮以飼養經濟動物為主的特點，加強動物重要疾病之預防、診斷及控制的研究，尤其疾病的快速診斷及人畜共通傳染病公共衛生方面的研究，致力於動物產品藥物殘留檢驗方法的研究，強化藥物殘留之監控，加強海外重大傳染病、流行病學及致病機制的研究，以協助防疫機關遏止海外重大傳染病的侵入等。

嘉大獸醫學院除培養優秀動物醫學人才外，亦持續強化附屬單位之功能，以使整體教學研究更為完善，提升國內動物醫療與學術研究之實力。

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