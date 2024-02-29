82歲麥康諾哽咽請辭！任美參院共和黨領袖17年　認和趙小蘭妹死有關

▲高齡82歲的美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

高齡82歲的美國參議院共和黨領袖麥康諾28日宣布，將在今年11月卸下領袖職務，而他擔任參院領袖17年，是美國史上任職最久的參院領袖。他宣布此消息時語帶哽咽，也透露請辭的其中一個原因是受到妻子趙小蘭的妹妹因車禍驟逝影響。

綜合外媒報導，麥康諾（Mitch McConnell）在參院宣布請辭，他語帶哽咽表示，「總統先生及我的同僚們，我今天站在你們面前表示，這將是我作為共和黨領袖的最後一個任期。」語畢時共和民主兩黨議員集體起立鼓掌。

高齡82歲的他，自2007年開始擔任參院共和黨領袖，迄今出任這個職位長達17年，是美國史上任職最久的參院領袖。他說，「我在上週年滿82歲。我的貢獻比自己寧願的更接近尾聲了，仍然敵不過歲月，我已不再是那個坐在後面希望同僚記住我名字的年輕人。現在是屬於下一代領導層。」

麥康諾也透露，自妻子台裔前美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）的妹妹、年僅50歲的趙安吉（Angela Chao）近日因車禍驟逝後，他受到非常大的影響，「當你失去心愛的人，尤其在這麼年輕的時後，悲傷的過程中一定會有內省，也許這是上帝提醒你自己任生旅程的方式。」

事實上，麥康諾的健康問題也屢受矚目。他去年8月底曾在公開場合上，突然僵住不動恍神超過30秒，沒有回應記者及身旁其他人的問題。

麥康諾也曾在去年7月國會主持記者會時，突然僵住不動長達20秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開；另在去年3月，麥康諾曾在華府一家飯店的募款活動上跌倒，隨後前往醫院，有腦震盪現象。