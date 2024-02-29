　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡男性侵女同事反控「我被欺負」　無罪逆轉改關3年8個月

記者黃翊婷／綜合報導

阿強（化名）2021年12月某日趁著凌晨下班前，將女同事小花（化名）騙進廁所性侵，女方男友發現異狀提出質疑，他還反控是「姐姐在欺負我」。一審時許男獲判無罪，但高雄高分院二審逆轉，法官認為原判決不恰當，改依強制性交罪判處有期徒刑3年8個月。

▲陝西藍田發生4名小學生性侵女同學事件。（示意圖／CFP）

▲阿強被控性侵女同事。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和小花是同事，2021年12月某日凌晨的時候，他與小花、小花的男友以及另一名友人聚在一起聊天，沒想到他竟起了色心，先自己進入廁所，再招手將小花騙進廁所內，性侵得逞。

小花的男友和友人當下發現異狀，立即跑到廁所外詢問、查看，小花才得以脫身；阿強面對質問，則反控是「姐姐在欺負我」。小花忍了一夜才說出遭到性侵的事情，並在另一名女同事的建議下前往醫院驗傷，接著對阿強提告。

一審時，法官認為事發廁所距離員工休息室不遠，小花卻沒有求救，甚至在阿強當眾反控「姐姐在欺負我」時，也沒有反駁，與常理不符，因此判阿強無罪。

不過，高雄高分院二審法官認為，小花突然遭到熟人侵害，事發突然確實有可能不知道該如何反應，況且當時她與阿強處於密閉空間，隨時有可能受到不利對待，縱使男友等人就在附近，遠水也救不了近火。

法官接著表示，在類似事件中，有些受害者為了保護聲譽或親人之間的關係等因素，未大聲呼救或反抗，所在多有，因此不能要求受害者在這樣的情況下，還能像處於安全環境的一般人，做出理性思考及正確判斷，也不能因此就認定小花事後的反應不符合常理。

法官指出，一審未詳細推求，便諭知阿強無罪，顯然不太恰當，考量到阿強為逞私慾，不尊重他人身體性自主權，導致小花身心受創，犯後仍矢口否認犯行，未獲得小花原諒或賠償損害，難認有悔悟之意，二審經傳喚也沒有到庭陳述，最終改依強制性交罪判處阿強有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
快訊／國民黨不禮讓了！　傅崐萁：8委員會支持藍營召委人選
快訊／全美第3州！　伊利諾州「禁止川普參加總統初選」
不知不覺瘦了！　醫激推「4個小習慣」刮油剷肉
41歲奶爸「4房出租」月收17萬　公開唯一天條
霍建華機場嗆「要拍現在拍，別跟著我」！　代拍嚇到後退
裕珍馨101店無預警熄燈！　學者曝「2國」遊客減少有差
2024全球最佳醫院排行！　台灣「這間」擠下台大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜店喝開成麻吉...突罵對方女友是破麻　他慘遭過肩摔躺地　

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」紫爆大回堵

陸船2死真相！第一時間蒐證照片曝　3大原因釀翻覆

惡男性侵女同事反控「我被欺負」　無罪逆轉改關3年8個月

快訊／高雄縱火嫌拒捕「衝撞警開8槍」　逃亡1天自撞落網釀2傷

泰國賣大麻槍殺「少爺」！殯葬小弟逃回台保命　被裁定30萬交保

裝潢工假日騎重機出門　遭皮卡車輾爆頭...搶救1小時身亡

台中女7樓墜河「被沖進地下涵洞」　警消出動救生艇尋獲遺體

歷時38小時…三重受災戶明天8時可返家！　建商資本額恐無力賠償

陸船翻覆2死談判第9天！雙方態度軟化　陸協商同意「書面致歉」

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

橘貓吵架狂碎唸「我好餓」　見奴才不理...喵拳敲鏡頭

夜店喝開成麻吉...突罵對方女友是破麻　他慘遭過肩摔躺地　

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」紫爆大回堵

陸船2死真相！第一時間蒐證照片曝　3大原因釀翻覆

惡男性侵女同事反控「我被欺負」　無罪逆轉改關3年8個月

快訊／高雄縱火嫌拒捕「衝撞警開8槍」　逃亡1天自撞落網釀2傷

泰國賣大麻槍殺「少爺」！殯葬小弟逃回台保命　被裁定30萬交保

裝潢工假日騎重機出門　遭皮卡車輾爆頭...搶救1小時身亡

台中女7樓墜河「被沖進地下涵洞」　警消出動救生艇尋獲遺體

歷時38小時…三重受災戶明天8時可返家！　建商資本額恐無力賠償

陸船翻覆2死談判第9天！雙方態度軟化　陸協商同意「書面致歉」

立法院召委選舉今登場　侯選人名單總整理

特斯拉新電動車明年交車！馬斯克放話「0～96km／h加速不用1秒」

4年1遇的229！鄭明典：今晚變天　強冷空氣明接力凍2天

快訊／國民黨不禮讓了！　傅崐萁：8委員會支持藍營召委人選

快訊／國民黨不禮讓　黃國昌：民眾黨8人全力支持藍召委人選

「史上最速千億怪獸」00929存股新霸主　不敗教主推3優勢

AI股表現不同調　緯穎漲半根停板最為強勢

快訊／全美第3州！　伊利諾州「禁止川普參加總統初選」

台積電跌7元至691　指數跌60點失守萬八拉回

強烈冷氣團明抵達「急凍探10度」　降雨由北往南襲

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

1家4口遭小貨車飆撞！媽重傷不治　駕駛肇逃下場慘了

陸船2死真相！第一時間蒐證照片曝　3大原因釀翻覆

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

老大槍殺「少爺」！小弟逃回台　被裁定30萬交保

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」紫爆大回堵

裝潢工假日騎重機出門　遭皮卡車輾爆頭亡

三重受災戶明早8時可返家　建商恐無力賠償

即／台中女「7樓墜入河川」死亡

高雄縱火嫌拒捕撞警開8槍　逃1天自撞落網2傷

台中女7樓墜河沖地下涵洞　遺體被尋獲

花蓮驚爆國中生「6打1」　金髮少年撂人帶頭開扁

醫師劈腿！　護理師坐高島屋10樓牆外被拉下

男性侵女同事獲無罪　二審逆轉要關了

富二代涉迷姦偷拍！女警「突問1句」　受害女傻眼

更多熱門

相關新聞

夫控妻外遇恩客　法院認證：逢場作戲

夫控妻外遇恩客　法院認證：逢場作戲

高雄劉姓男子懷疑在酒店上班的妻子外遇恩客張姓男子，兩人聊天時提到「我當時本來就真的想跟妳生一個」，因此認定兩人曾發生性行為，憤而提告求償70萬元；但劉妻、張男堅稱，兩人單純只是公關與客人關係。全案上訴至高雄高分院，法官認為並沒有證據可以證明劉妻、張男有不正當交往行為，況且劉男也曾同意，「妻子去上班就是逢場作戲」，最終裁定駁回，全案確定。

開門驚見小王穿內褲躺妻床上　夫氣炸

開門驚見小王穿內褲躺妻床上　夫氣炸

騎士酒駕被抓　控警違法改判無罪

騎士酒駕被抓　控警違法改判無罪

啪啪人妻10多次　小王羞愧到拒出庭

啪啪人妻10多次　小王羞愧到拒出庭

領包裹被拒罵店員豬腦　他挨罰5.5萬

領包裹被拒罵店員豬腦　他挨罰5.5萬

關鍵字：

高雄高分院

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

寺廟住持雙修女主播　嗨完慘遭仙人跳

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

1家4口遭小貨車飆撞！媽重傷不治　駕駛肇逃下場慘了

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面