惡男性侵女同事反控「我被欺負」　無罪逆轉改關3年8個月

記者黃翊婷／綜合報導

阿強（化名）2021年12月某日趁著凌晨下班前，將女同事小花（化名）騙進廁所性侵，女方男友發現異狀提出質疑，他還反控是「姐姐在欺負我」。一審時許男獲判無罪，但高雄高分院二審逆轉，法官認為原判決不恰當，改依強制性交罪判處有期徒刑3年8個月。

▲阿強被控性侵女同事。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和小花是同事，2021年12月某日凌晨的時候，他與小花、小花的男友以及另一名友人聚在一起聊天，沒想到他竟起了色心，先自己進入廁所，再招手將小花騙進廁所內，性侵得逞。

小花的男友和友人當下發現異狀，立即跑到廁所外詢問、查看，小花才得以脫身；阿強面對質問，則反控是「姐姐在欺負我」。小花忍了一夜才說出遭到性侵的事情，並在另一名女同事的建議下前往醫院驗傷，接著對阿強提告。

一審時，法官認為事發廁所距離員工休息室不遠，小花卻沒有求救，甚至在阿強當眾反控「姐姐在欺負我」時，也沒有反駁，與常理不符，因此判阿強無罪。

不過，高雄高分院二審法官認為，小花突然遭到熟人侵害，事發突然確實有可能不知道該如何反應，況且當時她與阿強處於密閉空間，隨時有可能受到不利對待，縱使男友等人就在附近，遠水也救不了近火。

法官接著表示，在類似事件中，有些受害者為了保護聲譽或親人之間的關係等因素，未大聲呼救或反抗，所在多有，因此不能要求受害者在這樣的情況下，還能像處於安全環境的一般人，做出理性思考及正確判斷，也不能因此就認定小花事後的反應不符合常理。

法官指出，一審未詳細推求，便諭知阿強無罪，顯然不太恰當，考量到阿強為逞私慾，不尊重他人身體性自主權，導致小花身心受創，犯後仍矢口否認犯行，未獲得小花原諒或賠償損害，難認有悔悟之意，二審經傳喚也沒有到庭陳述，最終改依強制性交罪判處阿強有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。

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