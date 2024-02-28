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大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦痛批「冷血卸責」　陸委會呼籲「理性」處理兩岸事務

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／台北報導

大陸漁船翻覆2死案，國台辦今（28）日痛批海委會主委管碧玲「極為冷血，為人不齒」。陸委會稍早發出最新回應，強調「陸方三無船舶」事發後，我方盡全力協助處理後續事宜，反而被抹黑卸責冷血，「呼籲中共當局以對等互惠、理性務實態度處理兩岸事務，共同維護兩岸人民福祉權益。」

陸委會指出，「陸方三無船舶」事件發生以來，我政府盡全力協助不幸罹難者家屬及協同相關人員處理後續事宜，惟中共無視事發迄今我方司法部門全力積極調查肇因，以及我方主管部門誠意對待家屬等善後處理的努力，反而以污衊抹黑我方掩蓋事實、卸責、冷血。

陸委會稱，中共的指控是歪曲事實，也絕非誠心處理這件不幸事故的正確方式。「我們再一次呼籲陸方必須尊重台灣的司法體制，靜待台灣檢方完成調查及公布客觀公正的事實真相，才能使家屬盡快得到真正的撫慰。」

陸委會表示，政府推動兩岸健康有序交流的政策立場沒有改變，再次呼籲陸方停止對台負面舉措，與我方進行不設政治前提的溝通對話，務實處理兩岸各項議題，共同維護兩岸人民福祉權益。

針對台灣團赴陸，國台辦稱台灣方面沒有想解決問題，只是做樣子。對此，陸委會回應，我方原規劃於今（113）年春節前宣布恢復旅行社組團赴陸旅遊之具體內容，因為中方一直沒有安排陸客旅行團來台。

陸委會進一步說，陸方日前片面宣布改變M503等航路運行，考量整體情勢不利我國家利益，以及中方「反間諜法」造成國人赴陸風險增加，無有效機制可以處理等因素，交通部宣布原規劃暫難執行。

陸委會稱，我方已多次表示，有關恢復旅行社組團赴陸，若陸方願釋出善意，採取對等互惠作為，亦不排除可進行適當調整。「兩岸何時可以開放雙向團客赴對方觀光，現在完全要看中共是否真心誠意要推動。」

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