出社會3年…30K北漂妹「靠6招儲蓄」　25歲存到100萬　



▲一名高雄北漂族在25歲存到人生第1個100萬。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

假如不懂得儲蓄，賺再多錢都存不下來。一名從高雄北漂的女子，工作起薪只有3萬，靠著東省西省，出社會3年，終於在25歲存到人生的第1個100萬，同時也歸納6大重點，引發一番討論。

原PO在《Dcard》透露，她前幾天剛滿25歲，如願存到100萬，畢業於政大商學的她，當初以為工作起薪會比大部分高，但完全不是那麼一回事。出社會前存了大約20萬，靠大學期間家教和打工賺的。

原PO提到，月薪一開始只有30K，扣掉勞健保就剩不到3萬，撐了一年後才加薪，但一樣是3萬多，公司優點是薪資彈性大，有大大小小的獎金和年終，2022年的年薪就有55～60萬，去年的年薪更將近90萬，平常也會兼職家教，因為2個學生是固定的，1個月就多了將近1萬的收入。

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▲原PO淨資產超過百萬。（圖／翻攝自Dcard）

原PO解釋，她的工作屬於行銷企劃，包含一些業務性質，因此會有業績獎金，額外還有活動加給，累積起來的年薪就很可觀。生活費部分也很吃緊，房租平均7000元、生活費1萬、孝親費4000元，一直維持這樣的模式。



▲原PO可以順利存錢，有6個重點。（示意圖／翻攝自pexels）

對於能夠存到100萬，原PO也列出6大重點：

1.薪資彈性高的工作

儘量不要找只能領死薪水的，除非月薪不錯（例如起薪45K以上），否則一律建議找「業務性質」的工作，能夠以業績成長來增加收入。

2.維持記帳習慣

花錢的當下就打開手機APP輸入數字，真的不會花1天多少時間，每個月查看消費在哪，慢慢調整自己的生活開銷。

3.設立生活費帳戶

領到薪水的當下就轉生活費到指定帳戶，以她來說會選擇「ATM多方便提款+該帳戶有跨/轉免手續費優惠」的銀行。

4.開立活存利率高的網銀存錢

她自己設立一個目標，要把目前辦的網銀的高利率上限存滿，只要存滿每個月利息都不錯。

5.降低物慾

雖然和一般女生一樣都喜歡打扮和愛美，但不會逛街就買，或是看到化妝品就買，對她來說，粉底液一罐就夠、口紅適合和愛用的，2、3隻就夠，新衣服單月總花費基本上不超過2000元，冬天的話可能提高預算。

6.維持單身

她其實沒有刻意單身，但就自然而然，也了解有另一半開銷會變高，過節要吃好一點的餐廳，加上自己是個有儀式感的人，可以想像若非單身，開銷會增加許多。

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