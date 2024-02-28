歷經7小時！國造潛艦海鯤號浮起來了　船體全貌首度曝光

記者賴文萱／高雄報導

歷經7小時！台船公司於27日完成「潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業」，順利將原型艦從封閉式組裝工廠，經由浮船作業移至乾塢。後續將繼續進行進行電瓶與主機等動力系統調校與泊港測試(HAT)後，再進入下一階段海上測試(SAT)。

▲歷時7小時！國造潛艦海鯤號浮起來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

備受矚目的浮船作業於高雄港港域執行，由台船公司鄭文隆董事長及海昌計畫專案召集人黃曙光諮委帶隊，所有作業人員27日上午7點30分開始集結，8點正式作業。歷經7小時，終於在下午3點完成，確認第一階段各項水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準。

▲國造潛艦海鯤號，船體全貌曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

浮船計畫階段，台船公司與海昌計畫團隊就各配合事項縝密規劃及協調，包含：租用佳運公司多功能重儎車、中信8號浮塢及港區數艘拖船。

▲▼國造潛艦海鯤號歷時7小時，完成浮船測試。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，台船也商請海軍支援拖船、陸戰隊警戒艇、水下作業大隊潛水人員，港警局並出動港勤艇。此外，這次作業協調港務公司航道管制，小港分局、中鋼、中油、台電、陽明海運等單位協助作業港區碼頭警戒，集各界資源協力，成功讓浮船作業順利進行。

台船公司表示，未來將在乾塢繼續進行電瓶與主機等動力系統調校與泊港測試(HAT)後，再進入下一階段海上測試(SAT)。 本公司、海軍及中科院等將在安全與品質要求下，逐項完成驗測，達成交艦目標。