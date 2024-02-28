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社會 社會焦點 保障人權

恐怖情人2度咬傷女友大腿！她驚躲保全桌下　還被揪出抓頭撞牆

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲新竹男子和女友衝突竟咬她大腿，被依傷害罪處3月徒刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹24歲潘姓男子和女友在住處大樓停車場發生衝突，竟2度在車上咬傷她大腿，見女友跑到保全室桌下躲藏，還將她強行抱回租屋處囚禁，女友最後趁隙脫逃並報警處理。新竹地院審理，依潘男犯傷害罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，潘男和女友小雅(化名)於前年7月1日一早，在租屋處地下室的車上發生口角，潘男竟用嘴巴咬傷小雅的右大腿，導致小雅害怕想逃離，潘男見狀卻將車門反鎖，阻止她下車。過後小雅好不容易趁隙脫逃，潘男卻緊跟在後，用手掐住小雅的脖子往牆上推，再將她拖回車上，並用嘴咬住小雅的左大腿。

而後小雅再度趁隙下車，從逃生梯跑到1樓保全室桌下躲藏，潘男隨後也追上來，在保全室附近搜索後，找到桌下的小雅，就強行抱起她帶回住處，潘男一進門就將門反鎖並奪走小雅手機，避免她對外求援。整個過程造成小雅頸部遭抓傷，雙側大腿、右小腿遭咬傷，還有雙膝瘀青等傷害，小雅最後逃離租屋處，報警處理。

全案經檢方調查，認為潘男有詐欺、洗錢前科，前年剛服刑完畢仍不知悔改，依傷害罪、剝奪人行動自由罪嫌起訴潘男。法官審理，認為潘男在限制小雅行動時，還用嘴咬她大腿，有傷害犯意，依犯傷害罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

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