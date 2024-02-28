　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國資安公司文件外洩　曝光「網攻台灣」監控海內外社群內幕

▲▼網路駭客。（圖／CFP）

▲中國資安公司安洵文件外洩，曝光「北京網攻台灣」監控海外社群。（圖／CFP）

文／中央社

中國一家與政府部門關係密切的民間資安公司文件外洩，意外揭露對海內外監視與網攻景況，對象包括台灣。華爾街日報指出，從中得以一窺北京如何利用監控來進行國內外政治控制。

根據報導，這批文件似乎來自中國民間資安公司安洵（I-Soon）。華爾街日報針對這批文件進行分析發現，遭監控的目標多鎖定中國的邊陲地帶，當中包括北京當局視為可能引發政治動盪的少數民族團體。

這批上傳到軟體開發平台GitHub的文件顯示，安洵是和中國情報機構配合的民間資安公司之一。

華爾街日報無法獨立核實這批外流文件的真實性。

不過，資安專家表示，這批外洩文件包括聊天紀錄、客戶名單和產品手冊，似為真實內容，與之前中國政府資助的駭客團體行徑相符。這批文件後來遭移除。

這些檔案顯示安洵向新疆地方安全官員推銷該公司的駭客實力。聊天紀錄也顯示，該公司還提案監控流亡印度的西藏人。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的資深研究員唐安竹（Drew Thompson）指出：「駭客鎖定了從國內遷徙到海外的威脅。他們的客戶對來自政府部門、電信業者和航空公司的資料感到興趣，這樣一來可以監控和進入個人電子郵件、電話，以追蹤海外異議分子活動。」

報導中指出，在習近平統治下，國家安全成為重中之重，中共將大力打壓海外政治組織的行動，特別是新疆、西藏和香港等邊陲地區，這些地區人民往往認為自己不是中國人。

海外維權人士表示，北京當局擴大鎖定海外維吾爾族和其他少數民族，要求監視海外的社群，否則將對他們在新疆的家人不利。

旅美維族人權人士伊利夏提（Ilshat Kokbore）說：「中國想展現他們的勢力可深入美國國土，藉此恫嚇維吾爾人。」

根據報導，在外洩文件中，安洵宣稱已駭入數十個政府目標，包括馬來西亞、泰國和蒙古等國內閣部會。安洵還聲稱已滲透台灣、香港和法國等國的大學。

這批文件顯示，安洵重要客戶包括中國國家安全部、公安部和中國人民解放軍下屬機構。

吳海波於2010年在上海創立安洵。中國媒體形容網名為shutdown的吳海波是一名愛國駭客。中國資安巨擘奇安信科技集團是安洵的大股東之一。

根據2021年7月新疆官方採購公告，安洵經審查後，入選新疆阿克蘇地區公安局安全防衛系統的三家供應商之列。

網路安全專家指出，中國國家資助的龐大網軍日益大膽，手法也愈來愈高明，近來美國商務部長和其他高級官員電郵帳號遇駭即是他們的傑作。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）本月稍早告訴華爾街日報，北京在美國重要基礎建設植入惡意軟體的規模「遠比我們過去所見還龐大」。

報導中強調，安洵僅代表中國駭客攻擊能力的其中一面；在過去，中國的駭客攻擊行動大多聚焦在軍事和商業間諜活動。

ET快訊
快訊／生產蘇丹紅辣椒粉　工廠處長「變造SGS報告」羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國資安公司文件外洩　曝光「網攻台灣」監控海內外社群內幕

台積電熊本二廠將招募1700員工　「500人來自台灣」

全球僅30個！珠寶盒翻出2公分黃金樂高積木　拍賣場57萬天價落槌

誤信健身偏方！印度男狂吞「76枚磁鐵硬幣」　劇烈腹痛20多天就醫

女「穿錯衣服」被300暴民包圍要求她脫衣！　稱褻瀆古蘭經該斬首

日本去年新生兒僅75萬「創歷史新低」　結婚數也跌破50萬

北韓偵察衛星「繞軌道空轉」！　南韓防長譏：金正恩無法全面挑釁

只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

今日烏克蘭、明日台灣？　CNN分析普丁習近平「危險相似」

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

台南騎士疑未保持安全距離自摔　慘遭大型車輾斃

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

中國資安公司文件外洩　曝光「網攻台灣」監控海內外社群內幕

台積電熊本二廠將招募1700員工　「500人來自台灣」

全球僅30個！珠寶盒翻出2公分黃金樂高積木　拍賣場57萬天價落槌

誤信健身偏方！印度男狂吞「76枚磁鐵硬幣」　劇烈腹痛20多天就醫

女「穿錯衣服」被300暴民包圍要求她脫衣！　稱褻瀆古蘭經該斬首

日本去年新生兒僅75萬「創歷史新低」　結婚數也跌破50萬

北韓偵察衛星「繞軌道空轉」！　南韓防長譏：金正恩無法全面挑釁

只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

今日烏克蘭、明日台灣？　CNN分析普丁習近平「危險相似」

「最美檢察官」自曝小學成績爛每天被打　好友1句話逼哭翻轉人生

幻術師大仙被2男翻道具嘲笑　草屯新世代扶輪社凌晨發文道歉

幻術師大仙遭2男「翻出道具」公開蹂躪　心寒：一生志業被踩腳底

中國資安公司文件外洩　曝光「網攻台灣」監控海內外社群內幕

今年油價看跌有利海空運業　但業者仍擔心變動因素多

台茂情侶「帽T擋下體」疑公然猥褻　警方要查了

王菲背的Longchamp包沒得買、謝霆鋒穿破外套繡俄文　機場甜蜜同框行頭一次看

桃園市成棒球員徵選　補進前富邦悍將外野手

超準心測！蛋糕第一口從哪開始吃？秒測你的真實愛情觀

桃園球場改善排水進度90%　選用大聯盟級紅土

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

女「穿錯衣服」遭300暴民包圍　威脅斬首

台積電熊本二廠員工　500人來自台灣

台通緝犯遭殺涉案泰女落網　泰警：1嫌逃回台

CNN分析普丁習近平「危險相似」

南韓醫師罷工　護理師承擔醫師業務

陸資安公司文件外洩　曝網攻台灣資訊

全球僅30個！　2公分黃金樂高積木57萬落槌

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

最夯企業家都來自台灣！華爾街為他們瘋狂

誤信健身偏方！印度男狂吞「76枚磁鐵硬幣」

正妹「腦瘤手術」失聯32小時　粉絲擔心集氣

金正恩沒能力開戰！南韓譏：偵察衛星在空轉

日本去年新生兒僅75萬「創歷史新低」

更多熱門

相關新聞

中國駭客外包產業興起　紐時：需求增加

中國駭客外包產業興起　紐時：需求增加

近期中國安洵公司文件外洩，意外揭發與中國政府合作的駭客活動。紐時中文網分析，中國駭客行動範圍擴大，加上更多政府部門參與任務，使得中國對駭客服務的需求增加，駭客外包產業逐漸興起。

京鼎被駭凶手抓到了！　Lockbit網站被攻陷

京鼎被駭凶手抓到了！　Lockbit網站被攻陷

南韓尹錫悅訪英前　幕僚電郵遭北韓駭客攻擊

南韓尹錫悅訪英前　幕僚電郵遭北韓駭客攻擊

駭客續用勒索軟體　瞄準政府、醫療、製造業三大進攻標的

駭客續用勒索軟體　瞄準政府、醫療、製造業三大進攻標的

2024最爛密碼出爐　這些字別再用

2024最爛密碼出爐　這些字別再用

關鍵字：

駭客資安公司

讀者迴響

熱門新聞

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

蘇丹紅案　工廠處長羈押禁見、員工交保

三重房屋傾斜　2建築貼一起了

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

即／泰國槍殺「少爺」逃回台　24歲男聲押禁見

汪小菲女友Mandy也離過婚！前夫高EQ發聲：祝幸福

00706L跌太慘　證交所宣布2／29暫停融資融券

啦啦隊「少鹽」提告曝月入2萬　法官也驚訝

三重公寓傾斜　建商副總鞠躬道歉

要變天了！連2波極冷空氣「最凍剩9度」　全台甩雨時間曝

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺

周星馳《女足》將來台海選

即／三重大樓傾斜「瓦斯外洩」　市府急灑水＋關閉管線

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面