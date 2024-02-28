中國資安公司文件外洩　曝光「網攻台灣」監控海內外社群內幕

▲中國資安公司安洵文件外洩，曝光「北京網攻台灣」監控海外社群。（圖／CFP）

文／中央社

中國一家與政府部門關係密切的民間資安公司文件外洩，意外揭露對海內外監視與網攻景況，對象包括台灣。華爾街日報指出，從中得以一窺北京如何利用監控來進行國內外政治控制。

根據報導，這批文件似乎來自中國民間資安公司安洵（I-Soon）。華爾街日報針對這批文件進行分析發現，遭監控的目標多鎖定中國的邊陲地帶，當中包括北京當局視為可能引發政治動盪的少數民族團體。

這批上傳到軟體開發平台GitHub的文件顯示，安洵是和中國情報機構配合的民間資安公司之一。

華爾街日報無法獨立核實這批外流文件的真實性。

不過，資安專家表示，這批外洩文件包括聊天紀錄、客戶名單和產品手冊，似為真實內容，與之前中國政府資助的駭客團體行徑相符。這批文件後來遭移除。

這些檔案顯示安洵向新疆地方安全官員推銷該公司的駭客實力。聊天紀錄也顯示，該公司還提案監控流亡印度的西藏人。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的資深研究員唐安竹（Drew Thompson）指出：「駭客鎖定了從國內遷徙到海外的威脅。他們的客戶對來自政府部門、電信業者和航空公司的資料感到興趣，這樣一來可以監控和進入個人電子郵件、電話，以追蹤海外異議分子活動。」

報導中指出，在習近平統治下，國家安全成為重中之重，中共將大力打壓海外政治組織的行動，特別是新疆、西藏和香港等邊陲地區，這些地區人民往往認為自己不是中國人。

海外維權人士表示，北京當局擴大鎖定海外維吾爾族和其他少數民族，要求監視海外的社群，否則將對他們在新疆的家人不利。

旅美維族人權人士伊利夏提（Ilshat Kokbore）說：「中國想展現他們的勢力可深入美國國土，藉此恫嚇維吾爾人。」

根據報導，在外洩文件中，安洵宣稱已駭入數十個政府目標，包括馬來西亞、泰國和蒙古等國內閣部會。安洵還聲稱已滲透台灣、香港和法國等國的大學。

這批文件顯示，安洵重要客戶包括中國國家安全部、公安部和中國人民解放軍下屬機構。

吳海波於2010年在上海創立安洵。中國媒體形容網名為shutdown的吳海波是一名愛國駭客。中國資安巨擘奇安信科技集團是安洵的大股東之一。

根據2021年7月新疆官方採購公告，安洵經審查後，入選新疆阿克蘇地區公安局安全防衛系統的三家供應商之列。

網路安全專家指出，中國國家資助的龐大網軍日益大膽，手法也愈來愈高明，近來美國商務部長和其他高級官員電郵帳號遇駭即是他們的傑作。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）本月稍早告訴華爾街日報，北京在美國重要基礎建設植入惡意軟體的規模「遠比我們過去所見還龐大」。

報導中強調，安洵僅代表中國駭客攻擊能力的其中一面；在過去，中國的駭客攻擊行動大多聚焦在軍事和商業間諜活動。