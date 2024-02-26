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嘉義醫院落實社區服務　攜手里長建立社區健康顧問制度

▲▼ 嘉醫授證基層里長為健康顧問，共建嘉義健康社區 。（圖／嘉義醫院提供）

▲嘉醫授證基層里長為健康顧問，共建嘉義健康社區 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛福部嘉義醫院日前舉辦「113年度健康顧問授證儀式」，共計40位里長共襄盛舉，支持醫院健康社區政策的推動，現場氣氛熱絡。首先由莊仁賓院長介紹醫院的使命與願景，並宣示社區健康部的社區服務使命；在意見交流環節中，了解到社區的健康服務需求，並將其列為未來合作的重點目標。

▲▼ 嘉醫授證基層里長為健康顧問，共建嘉義健康社區 。（圖／嘉義醫院提供）

透過這次授證儀式，攜手嘉義市各里里長，將健康識能及長照資訊帶入社區，使健康服務能深入到每個角落。為了更有效地與社區溝通和服務，嘉義醫院成立了社區健康部LINE官方帳號，並誠摯邀請各位里長加入。透過這個平台，里長可以隨時反映預防保健、健康衛教以及市民看診等各方面需求，這項新舉措將使得醫院和社區之間的溝通更加即時和便捷。

▲▼ 嘉醫授證基層里長為健康顧問，共建嘉義健康社區 。（圖／嘉義醫院提供）


在地福安里吳璟祈里長對嘉義醫院長期以來對市民健康的關注表示感謝。他強調，醫院與社區緊密連結，無論面對健康促進還是預防保健服務需求，嘉義醫院都能快速提供服務，守護著市民的健康。

▲▼ 嘉醫授證基層里長為健康顧問，共建嘉義健康社區 。（圖／嘉義醫院提供）

莊仁賓院長表示，嘉義醫院長期致力於深耕社區，落實公醫使命，無論是在疫情期間承擔防疫工作還是在公衛政策的執行上，都責無旁貸。未來，醫院將推動以預防為重的一站式健康服務，與社區里長共同推動癌症篩檢、市民整合性篩檢、健康管理等活動，協助市民及早發現、管理和控制慢性疾病，預防或延緩失能失智。重點服務將針對潛在四高民眾（高血壓、高血糖、高尿酸、高血脂），由社區個管師定期駐點服務，推動日常指標監測服務，透過健康衛教提高民眾對疾病的認識與重視。

嘉義醫院致力於提供優質的醫療服務，並持續深入社區，積極拓展健康關懷據點，提供社區長者友善健康管理服務。結合醫院提供的專業治療和補充性服務，串連嘉義市社區鄰里，從預防保健到急性醫療，再延續至居家照護、機構照護等，滿足市民多元需求，全面照顧嘉義地區民眾的健康，實現嘉義市樂齡勇壯城-健康城市的永續目標。

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