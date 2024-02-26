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陳俊翰明告別式　美密西根大學法學院寄「悼謁文」：將永遠銘記

▲陳俊翰明告別式，密西根大學法學院希望朗讀悼謁文。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

▲陳俊翰明告別式，密西根大學法學院希望朗讀悼謁文。（圖／翻攝自Facebook／林志潔，下同）

記者閔文昱／綜合報導

被譽為台版「非常律師」的民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲，明（27日）將在新竹市生命紀念園區舉行公祭。協助治喪事宜的陽明交大教授林志潔表示，昨天接到美國密西根大學法學院院長的悼謁文，對方希望能在告別式上朗讀，為此她也已協助翻譯完成，明天將在告別式朗讀。

林志潔今（26日）晚間指出，明天就是陳俊翰的告別式，場地已經佈置完成，將會有許多身障朋友來陪伴俊翰最後一程，而昨天她也接到美國密西根大學法學院院長的悼謁文，對方希望能在告別式上朗讀，讓更多人知道密西根大學師生校友們對俊翰的敬佩與不捨。

▲陳俊翰明告別式，密西根大學法學院希望朗讀悼謁文。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

為此，林志潔協助翻譯完成，明天將會在告別式朗讀，她也在臉書貼出原文和翻譯，敬供明天不能前來的朋友們參考，內容如下：

大家好，我是密西根大學法學院院長Kyle Logue，謹代表密西根大學法學院對陳俊翰博士的離世，致上最大的哀悼之意。

俊翰是我們密西根大學深愛的成員，他在2017年獲得本校的法學碩士學位，在2022年獲得法學博士學位。在密西根大學就讀期間，俊翰展現出強烈的研究熱誠，積極參與課程，在人權議題的討論上尤其投入。俊翰的博士論文主題是：平等、不歧視與合理調整─以比較法觀點論聯合國身心障礙者權利公約，本論文用比較法的觀點，檢視法律與政策是否關照到身障者的需求，以及身障者的權益是否受到確保。俊翰的研究目的是希望從法制、從政策和其他各種不同的面向，來改善台灣身障者的處境。

密西根大學法學院的師生職員們都記得俊翰，他的笑容、他的幽默感、他與同學的互動、還有他求知若渴的好奇心，都讓我們留下深刻的印象。俊翰非常喜愛密西根大學法學院和法學院所在地安娜堡（Ann Arbor）。

在此，我們也要對俊翰的媽媽謝季珍女士致上崇高的敬意。謝女士陪伴俊翰來到安娜堡，幫助俊翰度過了充滿挑戰的求學時光，在這個失去了俊翰的艱難時刻，我們的心與您同在。

密西根大學將永遠銘記俊翰，俊翰對社會改革與身障者的權利保障，有著遠大的理想，他的離世是巨大的損失，我們傷痛並深沉的哀悼。

密西根大學法學院院長

Kyle Logue 謹誌

▲陳俊翰明告別式，密西根大學法學院希望朗讀悼謁文。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

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