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3星座「被小人衝康」好衰！不只破財運　感情也崩裂

▲正妹,妹子,滑手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲有3星座被點名元宵後恐遭小人衝康，要小心為妙。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者李佳蓉／綜合報導

元宵後將迎來一段「運勢轉換時期」！塔羅牌老師艾菲爾示警，有「3個星座」恐被小人衝康而帶來困擾和阻礙，這會直接衝擊你的工作生活、財運及愛情，將面臨運勢走下坡的窘境。他提醒上榜的牡羊座、處女座與水瓶座務必提高警覺、睜大眼睛，對於身邊人事物要小心防範。

艾菲爾盤點元宵後「3星座」容易遇到囂張的小人，生活步調全被打亂。要同時參考太陽與上升星座：

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1.牡羊座：生活中有小人

元宵後你的生活運勢會有些低迷，主要是周圍可能出現一些小人，為你帶來麻煩和困擾，他們會在背後說你壞話或是故意找碴，甚至會妨礙你的工作和生活。為此，你需要保持高度警覺，小心應對他們可能設下的陷阱，同時也要冷靜和理智，不要被他們的行為而影響自身情緒和行動。

2.處女座：財運中有小人

過了元宵，你的財運可能變得不太穩定，因為財務方面冒出小人干擾，他們試圖奪走你的財富或欺騙你，像是可能會向你借錢不還，或誘騙你投資一些虧損的項目，甚至有人會偷走你的財物。因此請保護好自身的財產，勿輕易聽信別人的話，並慎重考慮每一筆財務交易。

3.水瓶座：感情中有小人

在元宵後的你，感情運勢恐遭遇波折，因為有小人介入欲破壞你和另一半的關係，他們可能散播不實謠言，或試圖勾引你或你的伴侶，挑撥你們兩人的關係。在這時候，你需要堅定你對愛情的信念，並且信任另一半，千萬別讓小人影響你們對彼此的感覺。

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