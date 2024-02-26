　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

2024閏年「5星座迎機遇」　牡羊座在新領域大放異彩

（示意圖／Pexels）

▲牡羊座、雙子座、獅子座、天蠍座、水瓶座將會迎來前所未有的機遇和挑戰。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

轉眼2024年3月將近，由於時逢4年1次的閏年，增加1天之外，也為5個星座帶來不同能量。《搜狐網》指出，牡羊座、雙子座、獅子座、天蠍座、水瓶座將會迎來前所未有的機遇和挑戰，而在今年大放異彩。

牡羊座：勇往直前的開拓者

牡羊在2024年將迎來一股勇往直前的能量，他們變得更加自信和果斷，敢於追求個人夢想和目標，無論對於工作的晉升還是生活的轉變，將以積極態度面對挑戰。這種勇往直前的精神，激勵牡羊座開拓新的領域、嘗試新的可能，也為自己的人生創造更多精彩。

雙子座：溝通與表達的佼佼者

雙子座在2024年將展現卓越的溝通和表達能力，他們有機會與各式各樣的人交流和合作，無論面對同事、朋友還是陌生人，都能憑其敏銳的洞察力和良好的表達能力，準確理解他人的需求和想法，找到共同特點和解決方案。這種溝通和表達的優勢，能讓雙子座在人際關係脫穎而出，成為團隊的佼佼者，也可透過寫作、演講等方式，傳達自己的想法和觀點給更多人。

獅子座：魅力四溢的創意之星

獅子座在2024年將充滿創意和魅力，他們展現獨特的藝術天賦和創造力，贏得更多機遇和資源，無論是在音樂、繪畫、表演或其他藝術領域都可大放異彩，吸引眾人的目光和關注。獅子座也需要保持謙虛和低調的態度，避免因為過於自信，忽略他人的建議和意見。

天蠍座：變革與重生的勇者

天蠍在2024年將迎來變革與重生的機遇，他們有機會擺脫過去的束縛和限制，追求內心真正的夢想和目標。這種變革的能量也將激發天蠍座的勇氣和決心，讓其敢於面對內心的恐懼和挑戰，並藉不斷努力和奮鬥，開啟新的人生篇章，但也需要學會放下過去的傷痛和遺憾，以更積極和樂觀的態度，面對未來的挑戰和機遇。

水瓶座：創新思維的引領者

水瓶座2024年將迎來蓬勃發展的創新思維，他們的思維變得更加活躍，對於新事物和觀點有著強烈的探索欲望。這種創新思維也將引領水瓶座在各個領域脫穎而出，無論科技、藝術或社會方面的話題，都將展現獨特的見解和創造力，透過不斷學習和實踐，將有機會實現自己的想法，且為社會的進步和發展貢獻力量。

延伸閱讀
汪小菲爆今年二婚　Makiyo驚喊「我賭不會」…李進良曝女方超狂背景
活20年才知「對面透天厝」是爸的　她見租金傻了：真的會吐血
嫌親子飯店太貴！新手爸「出奇招」省了1.2萬　惹網撻伐

ET快訊
醫美名醫惡行再＋1　染血針頭亂丟遭罰
「想看大西瓜+黑絲」　82萬女神Coser寵粉傳照…全網暴動
8旬嬤心臟驟停「7醫院拒收」身亡！　南韓政府祭最後通牒
台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒
把酒精當額溫槍！他雙眼被噴　求償502萬結果曝
武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送
恐怖女租屋堆滿垃圾　十幾具貓犬屍骨活活餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

2024閏年「5星座迎機遇」　牡羊座在新領域大放異彩

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

19歲非裔是土生土長台灣人　曾搭小黃嚇壞司機愣了10秒

見巨型汪孫熱情找她怕爆！　急喊「偶不素阿嬤」全家笑爛

2024閏年「5星座迎機遇」　牡羊座在新領域大放異彩

日本天皇華誕慶祝酒會　蔡英文、片山和之都談「CPTPP」

用到蘇丹紅辣椒！北市曝「香辣豬肉產品」流向　全聯菜䔕餅已全下架

再揭醫美名醫惡行！為省清運費　針頭染血廢棄物竟丟捷運垃圾桶

韓國瑜祝賀日本天皇「生日快樂」　朱立倫、柯文哲舊地重遊零互動

藍擬召委禮讓黃珊珊？賴士葆電話被打爆　急澄清「我挺羅明才」

「想看大西瓜+黑絲」　82萬女神Coser寵粉傳照…全網暴動

神曲〈NIGHT DANCER〉爆紅破億點擊！　imase宣布7／17來台開專場

郭靜暴瘦3公斤拼了！　預告開唱「火辣露1部位」

台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒

寄存證信函也沒用！房客租約到期「賴著不搬」…悲喊：我中風了

一包不到11元 東森幣折後最低897元

運勢熱門新聞

2024閏年「5星座迎機遇」　牡羊座在新領域大放異彩

12星座「相斥配對」真的不適合

滿是寵溺！12星座無法抗拒「這類人」

12星座分手後「超反常舉動」透露想復合意願？

開工紅包「過完元宵」再花！空袋要留：催財運

12星座攻心教戰　戀愛小心機公開

12星座男稱讚你「可愛」　其實有不同意思

12星座想念時的舉動大公開

12星座示愛方法射手甩開花心刻板標籤

曖昧時對方「慢回訊息」　原因有這些

12星座分手的慣用方式

從回訊息的速度　推測12星座的「在乎程度」

理性到絕緣！「高燃點」雙子男難討好　唯一火源獅子女

更多熱門

相關新聞

快買！威力彩5.3億今晚開獎　3星座有望中獎

快買！威力彩5.3億今晚開獎　3星座有望中獎

由於威力彩已經連9槓的關係，目前估計最新一期的威力彩頭獎金額將會高達5.3億元。至於最後會獎落誰家，也沒人說得準，但《搜狐網》的命理專欄就特別點名3星座，從26日起財運直線起飛，而這三個星座分別是金牛座、處女座與摩羯座。

本周12生肖運勢排行出爐　屬兔有貴人

本周12生肖運勢排行出爐　屬兔有貴人

威力彩5.3億　3星座財神點名樂歪

威力彩5.3億　3星座財神點名樂歪

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

關鍵字：

星座運勢

讀者迴響

熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

汪小菲未婚妻「5年前結過婚」奢華婚禮照曝光！

住墾丁嫌貴！爸曝大絕「4晚省8000元」全場轟炸

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

Makiyo去賭場輸光3000萬！

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

新北超正女警爆紅！IG找到了

更多

最夯影音

更多
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面