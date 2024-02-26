被按喇叭不爽！高雄國中生轉頭譙髒話　遭台中球棒隊下車暴打

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名15歲國中生24日晚間在瑞豐夜市附近遭到車輛按喇叭，不爽轉頭開罵「叭X小！」，竟遭駕駛率眾下車拿棒球棒狂毆，導致全身多處擦挫傷，手機也被摔壞。警方獲報後迅速到場，循線逮到台中來的2車5名嫌犯，5嫌到案後坦言不諱，全案依違反傷害、毀損、妨害秩序罪移送偵辦。

▲高雄國中生被按喇叭不爽開嗆，遭台中棒球隊下車暴打。（圖／記者賴文萱翻攝）

經調查，這名受害林姓國中生昨天跟同學相約在瑞豐夜市附近，但在路上被按喇叭，隨即轉頭對車輛開嗆「叭X小！」加髒話，引來29歲李姓嫌犯心生不滿，立即夥同4名友人下車攻擊。其中，20歲陳姓嫌犯更手持棒球棍痛毆國中生，導致他身體多處擦挫傷。

▲台中棒球隊下車暴打國中生。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局獲報20時21分獲報後，迅速抵達現場，所幸林姓國中生送醫就診後無大礙，後續則成立專案小組依被害人情資及調閱監視器，循線追查犯嫌。

警方25日0時5分循線將涉案的2車5嫌李姓男子（84年次）、陳姓男子（93年次）、陶姓男子（85年次）、陳姓男子（94年次）、潘姓男子（91年次）到案偵辦，警詢後依違反傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌依法究辦。

▲警方循線查獲5名嫌犯，查扣作案棍棒。（圖／記者賴文萱翻攝）

5名犯嫌到案後向警方供稱當日從台中開車到高雄遊玩，眾人逛完瑞豐夜市準備駕保時捷等車輛離開，途中遭辱罵憤而動手。對於犯罪事實（打人、摔毀手機），5嫌坦承不諱，警方查扣作案棍棒1支，全案警詢後依違反傷害、毀損、妨害秩序罪嫌移送偵辦。