　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被按喇叭不爽！高雄國中生轉頭譙髒話　遭台中球棒隊下車暴打

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名15歲國中生24日晚間在瑞豐夜市附近遭到車輛按喇叭，不爽轉頭開罵「叭X小！」，竟遭駕駛率眾下車拿棒球棒狂毆，導致全身多處擦挫傷，手機也被摔壞。警方獲報後迅速到場，循線逮到台中來的2車5名嫌犯，5嫌到案後坦言不諱，全案依違反傷害、毀損、妨害秩序罪移送偵辦。

▲▼走路上被按喇叭！高雄國中生不爽開嗆，遭台中棒球隊下車暴打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄國中生被按喇叭不爽開嗆，遭台中棒球隊下車暴打。（圖／記者賴文萱翻攝）

經調查，這名受害林姓國中生昨天跟同學相約在瑞豐夜市附近，但在路上被按喇叭，隨即轉頭對車輛開嗆「叭X小！」加髒話，引來29歲李姓嫌犯心生不滿，立即夥同4名友人下車攻擊。其中，20歲陳姓嫌犯更手持棒球棍痛毆國中生，導致他身體多處擦挫傷。

▲▼走路上被按喇叭！高雄國中生不爽開嗆，遭台中棒球隊下車暴打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台中棒球隊下車暴打國中生。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局獲報20時21分獲報後，迅速抵達現場，所幸林姓國中生送醫就診後無大礙，後續則成立專案小組依被害人情資及調閱監視器，循線追查犯嫌。

警方25日0時5分循線將涉案的2車5嫌李姓男子（84年次）、陳姓男子（93年次）、陶姓男子（85年次）、陳姓男子（94年次）、潘姓男子（91年次）到案偵辦，警詢後依違反傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌依法究辦。

▲▼走路上被按喇叭！高雄國中生不爽開嗆，遭台中棒球隊下車暴打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方循線查獲5名嫌犯，查扣作案棍棒。（圖／記者賴文萱翻攝）

5名犯嫌到案後向警方供稱當日從台中開車到高雄遊玩，眾人逛完瑞豐夜市準備駕保時捷等車輛離開，途中遭辱罵憤而動手。對於犯罪事實（打人、摔毀手機），5嫌坦承不諱，警方查扣作案棍棒1支，全案警詢後依違反傷害、毀損、妨害秩序罪嫌移送偵辦。

ET快訊
快訊／台南男闖平交道！　當場遭輾斃
又是自導自演！　「泳琳姐姐」造假小孩被抱走
YTR象山拍片「路人媽媽長太美」！　真實身份是大咖影后
台加混血球員林台加轟滿貫砲　卻被主審驅逐出場
首次！　宇多田光要來台灣了
快訊／台灣選手奪《快打旋風6》卡普空盃冠軍
新北超正女警「出沒地點」曝！　健身照火辣
台男遭槍殺爆頭　20歲嫩妹逃亡畫面曝
15歲國中生當街遭5人暴打！　手機被摔爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南男闖平交道！區間列車來不及剎　他當場遭輾斃

又是自導自演！女網紅掰「小孩遭抱走」　北市警將傳喚說明

保時捷直衝安全島畫面曝！6車等紅綠燈嚇壞　詭撞原因竟是酒駕

墜樓地點位於新商場！台中29歲女12F摔墜亡　去年底剛試營運

IT男斜槓開「黑粒仔」賭場　不到一周就被抄！再搜出K他命

獨／理科太太控他盜用100萬　前夫：銀行已將款項退回她帳戶

新北超正女警「出沒地點」曝！熱愛美食健身　這件事讓鄉民哭哭了

大貨車忘收吊桿「90度高舉」　撞斷紅綠燈...司機慘賠40萬

被按喇叭不爽！高雄國中生轉頭譙髒話　遭台中球棒隊下車暴打

高雄又傳落軌　13歲少年遭進站列車撞擊！旅客嚇喊：輾到人了

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

19歲非裔是土生土長台灣人　曾搭小黃嚇壞司機愣了10秒

見巨型汪孫熱情找她怕爆！　急喊「偶不素阿嬤」全家笑爛

台南男闖平交道！區間列車來不及剎　他當場遭輾斃

又是自導自演！女網紅掰「小孩遭抱走」　北市警將傳喚說明

保時捷直衝安全島畫面曝！6車等紅綠燈嚇壞　詭撞原因竟是酒駕

墜樓地點位於新商場！台中29歲女12F摔墜亡　去年底剛試營運

IT男斜槓開「黑粒仔」賭場　不到一周就被抄！再搜出K他命

獨／理科太太控他盜用100萬　前夫：銀行已將款項退回她帳戶

新北超正女警「出沒地點」曝！熱愛美食健身　這件事讓鄉民哭哭了

大貨車忘收吊桿「90度高舉」　撞斷紅綠燈...司機慘賠40萬

被按喇叭不爽！高雄國中生轉頭譙髒話　遭台中球棒隊下車暴打

高雄又傳落軌　13歲少年遭進站列車撞擊！旅客嚇喊：輾到人了

白沙屯媽祖北港進香　台鐵3／17起4天增開59列次輸運

健保砍藥價「半年後恐爆缺藥潮」　薛瑞元：替代性低的一律不調降

仁寶攜手聯發科參展MWC　首次亮相NTN衛星物聯網解決方案

香噴噴女神主場來了　獵鷹ONE LOVER女力主題周登場

台南男闖平交道！區間列車來不及剎　他當場遭輾斃

坂本勇人、菅野智之等球星領軍　讀賣巨人訪台豪華陣容宣布

才說「香港玩完」　羅奇再發聲：輝煌時代可能已結束

竹市勞工大學百場免費課程　3月5日起開放報名

女星跟車隊環島　最後一天返北遇「聯結車追撞」！

弘光科大聘米其林三星大廚　助學生創新美食料理

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

跳軌救人18歲男身分曝　學校記大功

兼做直銷曝光　政風美女吳安琪閃辭

台男在泰國遭「爆頭槍殺」！刑事局今證實身分

快訊／台中七期豪宅驚傳墜樓　29歲女送醫不治

即／19歲空軍航技學生陳屍商旅　父母悲慟認屍要真相

即／彰化3姊弟捐款3天破千萬　今日起關帳戶

即／台鐵「隆田－善化」死傷事故！雙向列車全受影響

獨／高雄網紅餐廳爆口角！男自傷滿身血

遭撞飛重度昏迷　10歲姊對光有反應　

台鐵板橋站有人落軌！18歲學生跳下救

理科太太驚曝前夫盜用她錢　怒批：裝可憐、裝好人

更多熱門

相關新聞

大貨車忘收吊桿撞斷紅綠燈　司機慘賠40萬

大貨車忘收吊桿撞斷紅綠燈　司機慘賠40萬

苗栗縣苑裡鎮2月24日發生號誌桿遭扯斷意外，一部附吊臂的大貨車忘記收起吊桿，行駛至苗130縣道一處路口時直接撞擊紅綠燈號誌，進而勾到號誌電纜線，拉扯後並將號誌桿折彎，一度影響該處路口通行，所幸沒有波及其他車輛及路人，工務人員花了約一小時才排除，大貨車司機因一時粗心大約要賠償台幣40萬元。

用前夫個資打官司　理科太太：對方曾拍影片公開

用前夫個資打官司　理科太太：對方曾拍影片公開

3技術員慘了！後製假開槍影片落網

3技術員慘了！後製假開槍影片落網

獨／高雄網紅餐廳爆口角！男自傷滿身血

獨／高雄網紅餐廳爆口角！男自傷滿身血

板橋警執法過當　列優先汰除名單

板橋警執法過當　列優先汰除名單

關鍵字：

棒球隊影音

讀者迴響

熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

汪小菲未婚妻「5年前結過婚」奢華婚禮照曝光！

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

住墾丁嫌貴！爸曝大絕「4晚省8000元」全場轟炸

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

Makiyo去賭場輸光3000萬！

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

新北超正女警爆紅！IG找到了

低溫特報擴大　明晨最冷

跳軌救人18歲男身分曝　學校記大功

更多

最夯影音

更多
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面