英國達人秀冠軍保羅帕茲台南安平獻唱！　黃偉哲親送美食祝福

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲25日晚上，於台灣燈會台南安平燈區獻唱，台南市長黃偉哲到場送上紀念品蘭花盤及美食伴手禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）3月1日將在台南文化中心舉辦演唱會，一開放索票後立刻秒殺，南市府特邀請保羅帕茲25日晚上，於台灣燈會台南安平燈區獻唱，台南市長黃偉哲親自到場送上紀念品蘭花盤及美食伴手禮，祝福保羅帕茲在台南期間可以好好享受美食與台南民眾的熱情。





黃偉哲表示，保羅帕茲在2007年《英國達人秀》勝出，以一介平民歌手一鳴驚人，成為家喻戶曉的百萬歌手，圈粉無數，台南很榮幸邀請他來演唱，祝福他演唱會順利，好好享受在台南的旅程。





保羅帕茲（Paul Potts）表示，台灣天氣非常溫暖，也想要品嚐台南美食牛肉湯，很開心來到這麼熱情的地方。今日保羅帕茲的歌聲悠揚在安平夜空，現場民眾都聽得如癡如醉，度過美好的週日夜晚。





2024台南國際音樂節2月底登場，適逢台南400活動規劃了許多系列音樂會，邀請到多國音樂家來台演出，活動地點包括台南文化中心、總爺藝文中心、永成戲院等，內容兼具在地與國際，更邀請到保羅帕茲睽違16年再度訪台，在台南停留一週時間，將在3月1日於台南文化中心舉辦演唱會，日前一開放索票後立刻秒殺，許多歌迷扼腕不已。





台南市政府指出，市府特別邀請保羅帕茲今日來到2024台灣燈會安平燈區演唱，讓索票向隅的歌迷朋友搶先聽到天籟美聲。由於3月1日台南文化中心演唱會一開放索票後立刻秒殺，市府特別清點出兩百張限量票券於當日晚上六點半開放排隊領取，一人一張索完為止，請歌迷切勿提早排隊。